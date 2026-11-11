인제군 ‘제31회 농업인의 날’ 기념행사…1000여 명 참석

인제군은 11일 체육관에서 최상기 인제군수와 지역 농업인·농업인단체 회원, 관계자 등 1000여 명이 참석한 가운데 ‘제31회 농업인의 날 기념식 및 문화행사’를 했다.

이번 행사는 11월 11일 농업인의 날을 맞아 어려운 농업 여건 속에서도 지역 농업 발전과 농촌의 가치를 지키기 위해 힘써 온 농업인들의 노고를 격려하고, 농업인 간 화합과 소통을 도모하기 위해 마련됐다.

ⓒ인제군

행사는 한국후계농업경영인인제군연합회 등 5개 농업인단체가 공동 주최하고, 한국후계농업경영인인제군연합회(회장 심인용)가 주관했으며, 농협중앙회 인제군지부와 지역 농·축협, 산림조합 등이 후원했다.

한국후계농업경영인 인제군연합회는 인제군 농업인의 권익과 지역 농업 발전을 위해 활동하는 단체로, 농업인의 날 기념행사를 주관하고 수련대회 등을 개최하고 있다.

기념식에서는 지역 농업 발전에 기여한 우수 농업인과 농업 관련 단체 관계자 등에 대한 시상이 진행됐다.

특히 농업 분야별 우수한 성과를 거둔 농업인에게 수여하는 ‘인제군 농업인대상’은 △식량산업 분야 김종혁(기린면) △원예특작 분야 오흥철(인제읍) △축산경영 분야 조용인(남면) △임업경영 분야 김용운(상남면) 씨 등 4명이 수상의 영예를 안았다.

이와 함께 지역 농업 발전과 농업인 권익 향상에 기여한 유공자들에게 국회의원 표창, 중앙·도 단위 농업인단체장상, 인제군수 표창, 도·군의회 의장 표창 등이 수여되며 그간의 노고를 격려했다.

기념식에 이어 농업인들이 함께 즐기고 소통할 수 있는 다채로운 문화행사도 펼쳐졌다.

지역 공연단체인 '내설악 6줄'과 '점봉산 연희단'의 식전공연을 시작으로 국악창작그룹 '자락'과 초청가수 공연 등이 이어져 행사에 활기를 더했다.

행사장 곳곳에서는 농업의 다양한 가치를 알리고 농업인들의 활동 성과를 공유하는 전시·체험 프로그램도 운영됐다.

국화분재와 농촌여성 전문교육 작품 전시를 비롯해 치유농업 체험, 농기계 전시, 청년농업인 4-H연합회의 드론방제 활동 홍보 등이 마련돼 눈길을 끌었다.

또한 농업인단체가 직접 준비한 먹거리 마당과 꽃차·꿀차 등 무료 시음 행사도 함께 운영돼 참석자들이 서로 교류하며 화합을 다지는 시간이 됐다.

최상기 인제군수는 “어려운 여건 속에서도 농업 현장을 지켜온 농업인들의 헌신과 노고에 감사드리며, 앞으로도 농업인들이 자긍심을 갖고 안정적으로 영농활동을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.