명현관 해남군수, 국회 찾아 지역 현안사업 해결·국비 확보 '광폭행보'

내년도 정부예산안에 대한 국회 심의가 본격화되는 가운데 명현관 해남군수가 11일 국회를 방문해 지역 현안 해결과 국비확보를 위한 광폭행보를 펼쳤다.

명현관 군수는 이날 예산결산위원장과 여당 원내대표, 주요 상임위원장 및 관련 국회의원들을 잇따라 만나 지역 현안사업의 원활한 추진을 위한 국비 지원과 국가계획 반영을 건의하고, 국회 차원의 적극적인 협력을 요청했다.

▲명현관 해남군수가 이광재 국회 예결위원장을 면담하고 관내 현안사업 지원을 건의했다.2026.11.11ⓒ해남군

이번 방문에서는 중점 건의한 사항은 ▲녹색융합클러스터 조성 ▲탄소중립 에듀센터 ▲서울~해남 고속철도 ▲영암~광주 초고속도로 ▲농식품 기후변화대응센터 등 5개 사업이다.

먼저 이광재 예산결산위원장과 전진숙 예산결산위원회 전남·광주 예산소위 위원을 만나 녹색융합 클러스터 조성과 탄소중립 에듀센터의 원활한 추진을 위한 국비 확보 방안을 논의했다.

두 사업은 탄소중립 시대에 대응해 녹색산업을 육성하고, 관련 기업을 유치함으로써 국가 환경산업 경쟁력을 강화하기 위한 사업이다. 군은 사업의 공공성과 국가적 파급효과를 강조하며, 국가 주도의 안정적인 재정 지원을 건의했다.

이와 함께 지역구 국회의원인 박지원 의원실도 방문했다. 명군수는 박지원 국회의원과 함께 주요 현안사업의 추진 현황을 공유하고, 긴밀한 소통을 통해 국가계획에 반영될 수 있도록 협조를 강화해 나가기로 했다.

이어, 한병도 원내대표에게는 서울~해남 고속철도와 영암~광주 초고속도로의 국가계획 반영 필요성을 건의했다.

▲명현관 해남군수와 군 관계자들이 한병도 민주당 원내대표를 예방하고 현안사업 지원을 건의했다.2026.11.11ⓒ해남군

특히 재생에너지와 AI(인공지능) 등 미래산업이 집적되는 솔라시도가 서남권의 핵심 성장거점으로 국가 미래산업 경쟁력 강화와 에너지 대전환을 선도할 전략적 입지를 갖추고 있다고 설명했다.

또한 김영진 행정안전위원장과 서삼석 농림축산식품해양수산위원장을 면담한 자리에서는 국립농식품기후변화대응센터의 농림축산식품부 소속기관 설립 필요성을 강조했다.

기후변화로 농업 생산환경이 급변하고, 이상기상 피해가 커지는 상황에서 농업 분야의 기후변화 대응은 식량안보와 농업의 지속가능성을 좌우하는 국가적 과제라고 설명했다.

해남군은 이번 국회 방문을 계기로 지역 현안과 국가 정책과의 연계성을 적극적으로 알리고, 박지원 국회의원 등 지역 정치권과 국회와의 긴밀한 협력체계를 강화해 국비 확보와 정책 반영에 힘을 모을 계획이다.

명현관 군수는 "해남군의 현안들은 지역 발전을 넘어 국가 균형발전과 미래 산업 경쟁력 확보를 위해 반드시 필요한 사업들"이라며 "앞으로도 국회와 긴밀히 소통하며 주요 현안의 국가 정책 반영과 국비 확보를 위해 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

앞서 해남군은 2027년 국도비 확보를 위한 신규사업 62건을 포함해 총 130건, 2454억 원 규모의 중점 관리 사업을 발굴해 내년 예산 확보에 심혈을 기울이고 있다.