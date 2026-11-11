한림성심대 ‘Life Plus 인성 아카데미’…인성 함양·자기성찰 기회 제공

한림성심대학교(총장 문영식)는 11일 교내 도헌대강당에서 2학기 ‘Life Plus 인성 아카데미’ 프로그램을 진행했다.

Life Plus 인성 아카데미는 학생들의 인성 함양과 자기성찰의 기회를 제공하기 위해 매년 마련하고 있다.

ⓒ한림성심대

이번 프로그램은 웃음을 통한 스트레스 해소와 대학생활 적응력을 향상 시키기 위해 약 2시간 동안 진행됐다.

특히 이날은 개그맨 안상태가 강연자로 나서 과거 인기 프로그램 ‘개그콘서트’를 떠올리게 하는 특유의 재치와 유쾌한 입담으로 강연장을 웃음바다로 만들었다.

단순한 웃음을 넘어 일상에서 마주하는 고민과 스트레스를 유머와 공감으로 풀어내며 학생들에게 잠시나마 학업과 일상의 부담을 내려놓고 자신을 돌아보는 시간을 선사했다.

한림성심대 Life Plus 인성 아카데미 1학기는 지난 5월 6일 예술 토크 콘서트로 진행됐으며, 2025년에는 김윤담 작가의 가족 감정 특강, 2024년에는 마술과 바이올린 특강이 열린 바 있다.

프로그램에 참여한 한 학생은 “오랜만에 마음껏 웃을 수 있는 시간이었고, 강연을 통해 스트레스를 해소할 수 있었다”며 “앞으로도 긍정적인 마음으로 대학생활을 이어가는 데 도움이 될 것 같다”고 전했다.

한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 25일까지이다.