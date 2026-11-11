강원랜드, 불법 사행성게임 예방 공로 육본 군사경찰실 감사패 수상

강원랜드(대표이사 김도균)는 11일 하이원리조트 마운틴콘도 연회장에서 육군본부 군사경찰실로부터 군 불법 사행성게임 예방사업 협력 유공 감사패를 전달받았다고 밝혔다.

이번 감사패는 강원랜드가 지난 2024년 육군본부 군사경찰실과 업무협약을 체결한 이후 군장병 대상 불법 사행성게임 예방과 건전한 병영문화 조성을 위해 지속적으로 협력해 온 공로를 인정받은 것.

ⓒ강원랜드

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강원랜드는 협약 후 예방 포럼 및 워크숍, 안전문화 창작물 공모전, 예방 교관 선발대회, 군장병 참여형 걷기 챌린지, 군 불법 사행성 게임 신고 안내 NFC 스티커 배포 등 병영 환경에 특화된 다양한 예방 사업을 추진해 왔다.

그 결과 2024년 육군참모총장 감사장과 군사경찰실장 표창장, 2025년 양 기관 상호 감사패, 2026년 육군참모총장 감사장에 이어 이번 감사패까지 수상하며 3년간 이어온 협력 성과를 인정받았다.

군장병 뿐 아니라 청소년을 대상으로 한 예방활동도 확대하고 있다.

도박예방 토크콘서트와 콘텐츠 공모전, 학교 연계 걷기 캠페인 및 찾아가는 예방교육 등을 통해 2024년 이후 누적 5956명의 참여와 1256점의 공모전 응모 성과를 거뒀으며, 이러한 공로로 2025년 서울특별시 자치경찰위원회 감사장을 수상하기도 했다.

앞으로도 강원랜드는 군장병과 청소년 등 대상별 특성을 반영한 예방사업을 확대하고, 카이스트와 공동 개발한 불법 사이트 탐지 시스템 ‘겜블트래커(Gamble Tracker)’를 기반으로 온라인 불법 사행성게임 대응 역량도 지속적으로 높여 나갈 방침이다.

겜블트래커는 인공지능 기반 불법 사행성게임 사이트 탐지 시스템이다. 새 사이트나 주소가 바뀐 사이트를 지속 탐색하고 정보를 수집·분석하며, 강원랜드는 이를 불법 도박 감시와 신고에 활용하고 있다.

김도균 대표이사는 “이번 감사패는 육군본부와 함께 불법 사행성게임 예방을 위해 꾸준히 노력해 온 협력의 결실이라는 점에서 의미가 크다”며 “군장병과 청소년 등 미래세대가 불법 사행성게임으로부터 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 유관기관과 협력해 나가겠다”고 말했다.