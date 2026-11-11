김성환 기후에너지부 장관, 호남권 반도체 산단 전력 점검차 전남광주 방문

▲김성환 기후에너지환견부 장관이 한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍)옥상에서 박진호 총장직무대행으로 부터 부지에 대한 설명을 듣고 있다.2026.11.11.ⓒ프레시안(김육봉)

김성환 기후에너지환경부 장관이 광주·전남 지역을 찾아 호남권 반도체 산업단지의 전력·용수 공급 기반을 점검하고, 나주에서는 한국전력과 한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍) 중심의 에너지기업·연구기관을 집적 방안을 논의했다.

11일 기후에너지환경부 등에 따르면 김 장관은 이날 호남권 반도체산단 전력공급 선로와 변전소 후보지, 화순 동복댐 증축 관련 현장 등을 방문해 주요 기반시설 구축 상황을 점검했다.

김 장관은 호남권 반도체산단에 필요한 변압기를 기존 설비의 이전 활용이 아닌 신규 발주 방식으로 확보하겠다고 밝혔다. 향후 반도체 생산시설 규모가 확대되면 추가 변전소 건설도 검토할 방침이다.

정부는 지난 8월 호남권 메가프로젝트 전력공급 협약을 체결하고 9월 국무회의에서 건설계획을 의결했다. 예비타당성 조사 면제에 이어 현재 설계용역 발주를 추진 중이며, 내년 1월 전력공급 선로 수직구 착공을 목표로 하고 있다.

다만 하남변전소 건설을 둘러싼 주민 협의는 아직 마무리되지 않았다. 김 장관은 주민들과 협의를 우선하되 합의가 이뤄지지 않을 경우 법적 절차를 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

▲김성환 기후에너지환경부 장관이 101 전남 나주시 소재 한국에너지공과대학교(켄텍)에서 관계자들과 에너지 특화도시 추진방안 간담회를 갖고 의견을 나누고 있다.2026.11.11.ⓒ프레시안(김육봉)

반도체산단의 용수 확보를 위한 동복댐 증축 사업도 점검했다. 증축 과정에서 약 280가구의 이주가 예상되는 만큼 주민 보상과 지원 대책 마련에 힘쓰겠다고 강조했다.

화순군 능주면 수동마을에서는 주민참여형 태양광발전사업인 '햇빛소득마을' 추진 상황을 살폈다. 정부는 전력망 연결에 어려움을 겪는 지역에도 사업을 확대할 수 있도록 에너지저장장치(ESS) 설치를 지원할 계획이다.

이후 한국전력 본사가 자리한 나주시를 찾은 김 장관은 켄텍에서 열린 에너지 특화도시 조성 간담회에 참석했다.

김 장관은 한국전력과 지방정부, 에너지기업 관계자들과 만나 한전과 켄텍을 중심으로 에너지 기업과 연구기관을 집적하고, 기술 사업화와 창업을 활성화하는 방안을 논의했다.

특히 한전기술지주를 통한 창업 지원과 켄텍의 전문인력 양성 기능을 연계해 연구개발부터 기업 성장까지 이어지는 에너지산업 생태계를 구축한다는 구상이다.

김성환 장관은 "나주는 한전과 켄텍이라는 독보적인 자산을 보유한 대한민국 에너지 전환의 심장부"라며 "우수한 인재양성과 혁신적인 창업, 기업유치가 활발히 이뤄져 나주가 대한민국을 대표하는 전기도시이자 세계가 주목하는 국제적인 에너지 특화도시로 도약할 수 있도록 관계기관 및 지역사회와 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.

이날 일정을 마친 김 장관은 X를 통해 "오늘 전남광주에서 호남권 반도체산단으로 이어질 전력의 '길'을 둘러봤다"면서 "한 번 해보면 두 번째는 더 쉬워지는 만큼, 이 '길'이 성공사례가 돼 전국으로 뻗어나갈 것이라고 믿는다"라고 밝혔다.

이어 "신정훈 의원, 지역 군수들과 함께 동복댐 인근 주민 여러분을 만났다"면서 "주민들은 국가산단 조성의 필요성에 공감하면서도 오랜 세월 상수원 규제로 재산권을 제약받고, 정당한 보상도 받지 못한 채 삶의 터전을 잃었던 아픔에 대해 말했다. 과거의 상처가 반복되지 않도록 합당한 보상과 실질적 지원방안을 세심히 살피겠다"고 강조했다.