‘세계 반도체 중심 도시 용인’ 발판… ‘용인비전 2040’ 구체화

용인특례시가 세계 반도체 중심도시로의 성장을 위한 ‘용인비전 2040’을 구체화 했다.

시는 11일 ‘미래도시 발전전략 용인비전 2040 세부사업 실행계획 수립 보고회’를 열고, 지역의 발전 전략인 ‘용인비전 2040’의 5개 분야·58개 사업을 최종 점검했다.

▲용인특례시는 11일 ‘미래도시 발전전략 용인비전 2040 세부사업 실행계획 수립 보고회’를 통해 ‘세계 반도체 중심 도시 용인’을 위한 중장기 발전 전략을 점검했다. ⓒ용인특례시

‘용인비전 2040’은 △도시·교통 △산업·경제 △문화·관광 △환경·안전 △행정·복지·교육 등 5개 분야·21개 부문별 발전 전략을 바탕으로, 용인의 미래 성장 방향을 제시하는 중장기 미래도시 발전 전략이다.

행정 분야와 시민 서비스 및 도시·산업 분야에 맞춤형 인공지능(AI) 활용을 확대하고, 반도체 연구개발 기능을 강화하기 위한 시설을 추가로 마련해 소재·부품·장비(소부장) 기업 창업·입주 지원 공간을 지원하는 동시에 대학·기업 연구시설을 유치하는 내용 등으로 구성됐다.

또 예비창업자와 창업 초기 기업을 적극 지원·육성하고, △반도체고속도로 △용인~충주고속도로 △제2영동연결고속도로 △용인~성남고속도로 △제2용인~서울고속도로 △오산~용인고속도로 △경부지하고속도로 △영동지하고속도로 등 반도체 벨트를 연결하는 총 232.6㎞의 광역 고속도로망 확충도 포함됐다.

이와 함께 민·관·학 평생교육 협의체를 구성해 지역 내 교육 의제를 발굴하고, 교육자원을 연계함으로써 용인지역의 교육환경도 강화한다.

이날 보고회를 통해 해당 중장기 발전 전략이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 각 사업의 추진 방향과 단계별 계획을 꼼꼼히 살핀 시는 올해 내로 세부 사업 실행계획 수립을 마친 뒤 2027년 본예산 확정 결과 등을 반영해 세부 사업을 추진할 방침이다.

이상일 시장은 "각 사업이 계획대로 원활하게 추진될 수 있도록 부서간 협력체계를 강화하고, 많은 예산이 투입되는 만큼 예산 확보 계획을 잘 마련해 달라"고 당부했다.