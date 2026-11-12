박희승 의원, '2026년 국정감사 친환경 베스트의원' 선정

더불어민주당 박희승 의원(남원장수임실순창, 산업통상자원중소벤처기업위)이 사단법인 한국환경정보연구센터(회장 이재성)가 발표한 '2026년 국정감사 친환경 베스트의원'에 선정됐다.

기후위기 대응은 더 이상 특정 부처나 특정 상임위원회만의 과제가 아니다. 에너지와 산업, 지역균형발전 등 국가정책 전반에서 지속가능성이 중요한 정책 기준으로 자리 잡으면서, 산업·에너지 정책을 다루는 상임위원회의 역할도 커지고 있다.

한국환경정보연구센터는 2006년부터 매년 국정감사 기간 국회의원들의 정책질의와 보도자료, 정책자료집 등 의정활동 자료를 분석해 친환경 베스트의원을 선정하고 있다.

올해는 국회의원 300명을 대상으로 평가해 7명을 선정했으며, 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속으로는 박희승 의원이 유일하다.

센터는 올해 평가에서 환경을 특정 상임위원회에 한정하지 않고 기후변화, 에너지, 자원순환, 재난안전, 녹색산업 등 국민 생활과 지속가능한 발전에 영향을 미치는 분야를 폭넓게 살폈다고 설명했다.

박희승 의원은 에너지전환 과정의 지역 수용성과 탄소중립 산업 육성 문제를 함께 점검한 점에서 좋은 평가를 받았다.

■ 송전망 확충, 지역 부담 줄이는 비증설 대안부터 검토해야

박희승 의원은 이번 국정감사에서 호남과 수도권을 연결하는 송전선로 건설과 관련해 남원과 장수 등 경과 지역의 부담을 점검했다. 송전망 확대 과정에서 지역주민에게 부담이 집중되지 않도록 전력망 효율화와 기술적 대안을 우선 검토해야 한다는 점을 제기했다.

구체적으로는 에너지저장장치(ESS), 기존 전력망 증용량, 지중화, 초고압직류송전(HVDC) 등 비증설 대안을 포함한 종합적인 검토를 요구했다.

■ 탄소복합재 산업 육성, 전북 탄소산업 기반과 연계

탄소복합재 분야에서는 철보다 가볍고 강도가 높은 탄소소재의 특성을 활용해 착용로봇과 첨단산업 부품의 국산화를 확대하고, 이를 전북의 탄소산업 기반과 연계할 것을 제안했다.

■ 지속가능항공유, 2030년 목표 확정과 국내 원료 수급대책 마련

지속가능항공유(SAF)와 관련해서는 2027년 혼합의무 시행에 앞서 2030년 혼합 목표를 조속히 확정할 것을 요구했다. 폐식용유 등 국내 원료의 해외 유출에 대응할 수급대책과 함께 정책금융, 생산자 지원체계를 마련해야 한다는 점도 과제로 제기했다.

한국환경정보연구센터는 올해 수상 의원들이 단순한 문제 제기에 그치지 않고 구체적인 통계와 현장 자료를 바탕으로 정책 문제를 분석하고 개선방안을 제시한 점을 높게 평가했다고 밝혔다. 박희승 의원에 대해서는 에너지전환과 산업경쟁력, 지역균형을 함께 고려한 탄소중립 정책을 제안한 점이 평가에 반영됐다고 설명했다.

박희승 의원은 "탄소중립은 지역 주민에게 부담을 지우는 방식이 아니라 지역의 산업과 일자리를 키우는 방향으로 추진돼야 한다"고 밝혔다. 이어 국정감사에서 제기한 과제들이 제도 개선으로 이어질 수 있도록 후속 점검을 이어가겠다는 뜻을 전했다.