경기도, 제6기 공익사업선정위원회 위원 11명 공개 모집

경기도가 비영리민간단체의 공익활동 지원사업을 심사하고 평가할 전문가를 공개 모집한다.

도는 ‘제6기 경기도 공익사업선정위원회’ 위원 11명을 오는 25일 오후 6시까지 모집한다고 12일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

공익사업선정위원회는 경기도에 등록된 비영리민간단체의 공익활동 지원사업을 대상으로 지원 단체와 사업을 선정하고, 사업 성과평가와 평가 방향을 결정하는 역할을 한다. 선정과 평가 과정에서 발생하는 주요 사항도 심의·의결한다.

지원 자격은 비영리민간단체 임직원으로 5년 이상 활동한 사람, 대학이나 공공연구기관에서 관련 분야 부교수 이상 또는 이에 상당하는 경력을 가진 사람, 민간협력업무 실무경험이 있는 4급 이상 공무원이나 고위공무원단 소속 일반직공무원 등이다.

이와 함께 비영리민간단체 활동 경력이 있는 판사·검사·변호사·공인회계사 등도 지원할 수 있다.

도는 공정하고 균형 잡힌 심사를 위해 여성과 청년을 포함해 다양한 분야의 전문가를 위촉할 계획이다. 선정된 위원의 임기는 위촉일로부터 2년이다.

위원 추천을 희망하는 비영리민간단체는 단체별로 1명까지 추천할 수 있다. 경기도 누리집에 게시된 공고문을 확인한 뒤 위원 추천서와 개인정보 제공·활용 동의서, 재직증명서 등 관련 서류를 작성해 전자우편으로 제출하면 된다.

도는 2016년부터 비영리민간단체의 공익활동 사업비를 지원하고 있다. 공익활동은 영리나 친목이 아닌 공익을 목적으로 시민과 단체 등이 자발적으로 추진하는 활동으로, 플로깅과 에너지 절약, 취약계층 반찬 나눔, 주차 문제 개선 캠페인, 마을 소식지 제작, 공공정책 모니터링 등이 대표적이다.

도 관계자는 “공정하고 내실 있는 공익사업 선정을 위해 공익사업선정위원회의 역할이 중요하다”며 “공익활동 분야에서 전문성과 경험을 두루 갖춘 전문가들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.