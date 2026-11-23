올해 신년 벽두 이뤄진 국민의힘 중앙윤리위원회의 한동훈 의원 제명 결정 과정에서, 장동혁 대표가 전후 사정을 보고받고 특히 윤리위원장이 아닌 특정 윤리위원과 지속 소통을 해온 정황이 추가 폭로됐다.

장동혁 지도부의 이른바 '징계 정치'가 '조작 징계'라고 주장해온 황경성·최규동 전 윤리위원은 23일 보도자료를 내고 "윤리위의 제명 대상자 선정, 징계 수위, 결정문 작성 등이 장 대표-최규동 교수(당시 윤리위원)-윤민우 윤리위원장을 통해 실현됐고 첫 번째 제물로 한동훈이 선택된 것"이라며 "한동훈을 제물로 바쳐 '윤 어게인' 강성 지지층의 지지를 얻기 위한 '한동훈 십자가 처형 전략'이었다"고 주장했다.

그러면서 이들은 장 대표, 윤 위원장 등과 주고받은 텔레그램 메시지, 이메일 등을 근거 자료로 제시했다.

황·최 전 윤리위원은 이날 자료에서 "윤리위의 징계 대상자 선정, 징계 수위 결정, 결정문 작성, 보도자료 등이 장 대표의 의견에 따라 미리 정해지고, 최 전 위원이 전달·관리·통제하며, 윤 위원장이 이를 받아 윤리위에서 그대로 이행한 것"이라며 기존의 "조작 징계" 주장을 재강조했다.

이들은 "이 사건의 경우, 대통령에게 매우 비판적인 정치 반대파들을 숙청하고자 대통령의 최측근이 대통령의 지시를 받아 부장판사에게 우선적으로 신속히 재판할 사건을 선정하고, 형량을 정해주며, 판결문·보도자료를 첨삭하면서 대통령에게 모두 보고하고, 재판장은 그대로 진행한 사건과 같다"며 "이는 사건을 조작한 것이 아니지만 재판을 조작한 것"이라고 비유했다.

이들은 특히 이번 2번째 폭로에서는 장 대표와 최 전 위원 간 주고받은 메시지를 다수 공개했다. 이들은 다만 장 대표가 구체적인 징계 수위 등을 지시했다는 직접적·결정적 증거는 공개하지 않고 앞뒤 정황을 짐작하게 하는 간접적 자료만 공개했다. 이들은 그 이유에 대해 "장 대표가 정치적 결단을 통해 모든 징계를 원상복구해 피해자를 구제하며 당내 민주주의를 바로잡을 마지막 기회를 주기 위한 것"이라고 설명했다.

이들은 "따라서 장 대표의 직접 관여 여부와, 사건의 전체 얼개를 이해하는 정도 수준의 증거자료는 공개한다"며 "장 대표가 관여한 증거" 중 "극히 일부분"이라고 했다.

이들의 주장에 따르면, 장 대표는 2025년 8월 전당대회에서 당선된 이후 친한계의 지속적 정치적 공격에 부딪치자 윤리위 징계를 통한 이른바 '징계 정치'로 돌파구를 찾기로 하고 최 전 위원에게 윤리위원장 자리를 제안했다. 최 전 위원은 그러나 '비공개 윤리위원으로 관리자 역할만 하겠다'며 이를 고사하고, 대신 최 전 위원이 윤리위 구성안과 운영안, 즉 '신년 기획안'이라는 문서를 만들어 2025년 연말 장 대표와 오찬 회동을 하며 이를 전달했다고 한다. 아래는 그 정황을 담은 텔레그램 대화 화면이다.

▲최규동 전 국민의힘 윤리위원이 공개한, 최 전 위원과 장동혁 국민의힘 대표 간의 텔레그램 대화. ⓒ최규동

최 전 위원이 이때 전달한 '신년 기획안'에는 "당내 문제 2월까지 마무리 후 단일대오 형성", "윤리위 징계 : 김종혁, 한동훈", "한동훈 징계 건은 윤석열 내란 1심 선고 후 징계 예정" 등의 내용이 담겼다고 이들은 주장했다.

▲최규동 전 윤리위원이 공개한, 최 전 윤리위원 작성의 이른바 '신년 기획안' 내용 일부. ⓒ최규동

실제로 한 의원에 대한 징계 심의가 열린 날은 윤석열 전 대통령의 내란죄 1심 재판 결심일로 잡혔고, 제명 의결은 윤 전 대통령에 대한 구형 3시간여 후였다. (☞당시 프레시안 보도 : 국민의힘, 새벽 1시 "한동훈 제명" 기습 발표…尹 사형 구형 3시간만에) 당시에는 공교로운 일 정도로 치부됐으나, 우연이 아니었던 셈이다.

이날 밤 윤 전 대통령에 대한 구형이 이뤄지자 장 대표는 최 전 위원에게 해당 소식을 담은 언론 속보를 텔레그램으로 전달했고, 그러자 최 전 위원은 윤 위원장에게 "윤석열 사형이 구형됐습니다"라는 메시지를 보낸다. 윤 위원장이 "네"라고 반응하자, 최 전 위원은 다시 장 대표에게 "이벤트 마무리 중입니다"라는 메시지를 보냈다. 장 대표는 이를 전달받고 "저는 일찍 자겠다"며 "편안하게 눕겠다"고 재답신을 보냈다.

▲한동훈 제명 당일, 장동혁 대표와 최규동 당시 윤리위원 간의 텔레그램 대화. ⓒ최규동

▲한동훈 제명 당일, 윤민우 당시 윤리위원장과 최규동 윤리위원 간의 텔레그램 대화. ⓒ최규동

이들은 "윤 위원장은 최 전 위원과 미리 '장 대표가 사형 구형을 알려주면 즉시 제명을 결의하고 조금 더 시간을 지체해 심사숙고한 것처럼 포장한 후 제명을 발표'하기로 사전에 조율했기 때문에 각본대로 서로 신호를 보낸 것"이라고 정황을 설명했다.

이어 "윤리위는 밤 12시가 다 돼가는 시간에, 6시간 넘는 논의 끝에 한동훈의 제명을 결정한 것처럼 포장하고 발표해 '새벽 징계' 논란이 일었지만, (실제로는) 윤리위는 30분 정도 결정문 회의를 하고 9시경 이미 해산해 다들 집에 돌아간 상태인데 마치 6시간 정도 오래 심사숙고한 것처럼 기다리다 윤석열 구형이 나오자 두어 시간 뒤쯤 발표한 것"이라고 폭로했다.

이들은 "위원들은 30분 정도 결정문을 상의하고 9시경 집으로 돌아갔다"며 "너무 일찍 결정했다고 하면 징계 모양새가 안 좋으니 12시경 발표하라고 당무감사실에 지시했고, 그에 따라 장장 6시간 검토했다는 기사가 나갔지만 실질적으로는 윤 위원장이 최 전 위원과 논의해 작성한 결정문을 30여분 설명하며 우종환 부위원장이 문장에 대해 이의 제기한 것이 전부였다"고 했다.

장 대표는 징계가 발표된 다음날 아침 최 전 위원에게 "고생하셨다"고 인사를 전한다. 최 전 위원의 답은 "큰 반발은 없을 것"이라는 것이었다.

ⓒ최규동

이들은 김종혁 전 비대위원, 진종오 의원, 조경태 의원 징계 과정에서도 이와 유사한 방식의 비공식 소통이 작동했다면서 "장 대표의 권력 유지 수단에 동원된 사람들로 인해 조작된 징계 피해를 입은 당사자들과 당원들께 머리숙여 사죄드린다"고 재차 밝혔다.