여주시, 영농부산물 파쇄 지원사업 호응…산불 예방·미세먼지 저감

경기 여주시가 영농부산물 불법 소각으로 인한 산불과 미세먼지를 줄이기 위해 추진하는 ‘영농부산물 안전처리 지원사업’이 농업인들의 호응을 얻고 있다.

12일 여주시에 따르면 그동안 농업인들은 고춧대와 깻대, 과수 가지 등 영농부산물을 처리하는 데 어려움을 겪어 왔다. 특히 영농 현장에서 부산물을 태우는 관행은 산불 발생 위험을 높이고 미세먼지와 병해충 문제를 유발하는 원인으로 지적돼 왔다.

▲영농부산물 무상 파쇄 처리 현장 ⓒ여주시

이에 여주시농업기술센터는 파쇄지원단을 운영하며 농가를 직접 찾아가는 무상 파쇄 서비스를 제공하고 있다. 농업인이 영농부산물을 수거해 한곳에 모아두면 파쇄지원단이 현장을 방문해 안전하게 처리하는 방식이다.

실제 대신면의 한 농업인은 3년 연속 사업에 참여하며 높은 만족도를 보였다. 해당 농업인은 “예전에는 영농부산물을 직접 옮겨 분쇄하거나 태워야 해 위험과 불편이 컸지만, 직접 찾아와 파쇄해 주니 산불 걱정도 줄고 한결 편해졌다”며 “더 많은 농가가 혜택을 받을 수 있도록 사업이 확대되길 바란다”고 말했다.

시는 농업인의 작업 부담을 줄이고 안전한 영농환경을 조성하기 위해 내년에도 해당 사업을 지속 추진할 계획이다.

사업 참여를 희망하는 농업인은 향후 여주시농업기술센터 홈페이지와 공식 밴드를 통해 관련 내용을 확인하면 된다.