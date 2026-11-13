홍지선 국토 장관 "매물 쌓이고 거래 감소…집값 하락 시그널"

홍지선 국토교통부 장관이 최근 부동산 매매 시장 상황을 두고 "(주택) 매물이 계속 쌓이고 있고 거래가 감소하고 있다"며 "(집값) 하락기에 접어들 수 있다는 시그널로 볼 수 있다"고 말했다.

홍 장관은 12일 국회 국토교통위원회 제7차 전체회의에서 '(주택 가격이 하향 안정화하리라는) 희망적인 신호가 보인다는 발언의 근거가 무엇이냐'는 김미애 국민의힘 의원의 질문에 이 같이 답했다.

홍 장관은 강남3구를 두고는 "(집값) 하락세가 이미 계속 나타나고 있다"고 언급했다. 또 홍 장관은 "서울 외곽은 상승 폭이 둔화하고 있다"며 기준금리가 추가 상승할 경우 하락세가 더 확대할 것으로 본다고 언급했다.

홍 장관은 한편 전월세 시장 불안을 두고는 "충분한 주택 공급이 근본 대책"이라며 "특히 수도권 임대주택 공급을 지속 확충하겠다"고 밝혔다.

홍 장관의 이 같은 발언은 최근 소셜미디어를 통해 지속적으로 집값 하락을 경고한 이재명 대통령 주장과 궤를 같이 하는 것으로 풀이된다.

이와 관련, 홍 장관은 최근 '주요 지역의 집값은 놀라울 정도로 떨어진다'는 이 대통령의 소셜미디어 발언을 두고 "서울 외곽 지역의 가격이 (최근) 상승한 건 맞지만 (이 대통령 주장은) 강남을 비롯해 용산 등 주요 지역 가격은 하락하고 있다는 점을 균형 보도해야 한다는 취지"라고 했다.