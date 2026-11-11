김종철 경찰청장 후보자 인사청문회 18일 개최

김종철 경찰청장 후보자에 대한 국회 인사청문회가 18일 열린다.
국회 행정안전위원회는 11일 전체회의를 열어 이 같은 내용을 담은 계획서를 채택했다.
행안위는 증인으로 함영욱 경기남부경찰청 광역수사단장, 참고인으로는 민관기 전국경찰직장협의회(경찰직협) 위원장과 김성근 대한의사협회 공보이사 겸 대변인을 각각 채택했다.
김종철 경찰청장 후보자가 인사청문회를 앞두고 20억원대 재산을 신고했다.
11일 국회에 접수된 인사청문요청안에 따르면 김 후보자가 신고한 본인과 가족의 재산은 총 20억3200만6000원이다.
올해 3월 관보에 공개된 지난해 말 기준 재산은 17억1884만3000원으로, 10개월여 사이 신고액이 3억1316만3000원 늘었다.
증가분의 약 30%(9286만원)는 경기 성남시 중원구 상대원동 상속 토지에서 나왔다.
해당 토지의 신고가액은 1억977만원에서 2억263만원으로 올랐다.
김 후보자는 2023년 부친이 숨진 뒤 이 땅을 누나와 공동 상속받아 지분 90%를 취득했다.
3월 공개 때는 전체 면적 59.50㎡ 중 김 후보자 몫이 절반가량인 30㎡로 기재됐으나, 이번 신고에서는 등기부상 지분에 해당하는 53.55㎡로 정정됐다.
재산변동신고서에는 변동 사유로 '공유에 따른 오기·공시지가 변동'이 적혔다.
공동 소유 토지에서 본인 지분에 해당하는 면적을 종전 신고 때 잘못 적었다는 게 김 후보자 측 설명이다.
면적 정정과 공시지가 변동을 반영한 이 토지의 신고가액은 1억977만원에서 2억263만3000원으로 높아졌다.
배우자가 2014년 같은 상대원동에서 매입한 별도 토지는 2억6111만2000원으로 신고됐다.
두 땅은 모두 성남 상대원2구역 재개발 사업에 포함됐다.
두 곳에서 새 아파트를 분양받을 수 있는 입주권이 한 건씩 나오면서 김 후보자가 입주권을 노리고 사실상 투기 목적으로 주택을 산 것 아니냐는 의혹도 제기됐다.
이와 관련해 김 후보자 측은 "모친과 배우자가 각각 2008년과 2014년 실거주를 목적으로 주택을 매입했다"며 "입주권 한 건을 팔려고 했으나, 토지 거래 규제로 현재 처분이 힘든 상황"이라고 설명했다.
김 후보자 가족은 지난 2월 서울 송파구 아파트에서 강남구 연립주택으로 이사했다.
전세보증금은 8억원에서 8억4000만원으로 올랐다.
보험과 공제회 적립금 등을 포함한 가족 예금은 약 8200만원 늘어 7억7186만원이 됐다. 금융채무는 약 5100만원 줄었다.
재산 총액은 자산에서 채무를 뺀 금액이어서 빚이 줄어든 것도 신고액 증가에 반영됐다.
김 후보자는 1990년 5월 입대해 주한 미8군 한국군지원단에서 복무한 뒤 1992년 11월 육군 병장으로 만기 전역했다. 경찰청 조회 결과 범죄경력은 없었다.
이재명 대통령은 인사청문 요청사유서에서 "김 후보자는 현장 치안은 물론 자치경찰·인사·정보 등 정책 총괄 기능을 두루 경험했다"며 "형사사법 체계 개편 및 경찰개혁이라는 시대적 과제 수행을 위한 거시적 암목을 겸비하고 있다"고 밝혔다.
특히 "경찰청장 직무를 대행하며 조직의 위기 상황을 안정적으로 관리하고 대내외 현안에 적극 대응하면서 위기관리 능력과 지휘 역량도 검증받았다"고 덧붙였다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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