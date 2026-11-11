김종철 경찰청장 후보자 인사청문회 18일 개최

김종철 경찰청장 후보자에 대한 국회 인사청문회가 18일 열린다.

국회 행정안전위원회는 11일 전체회의를 열어 이 같은 내용을 담은 계획서를 채택했다.

행안위는 증인으로 함영욱 경기남부경찰청 광역수사단장, 참고인으로는 민관기 전국경찰직장협의회(경찰직협) 위원장과 김성근 대한의사협회 공보이사 겸 대변인을 각각 채택했다.

▲김종철 경찰청장 후보자가 10일 서울 서대문구 경찰청에서 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ연합뉴스

재산 20억, 10개월새 3억 증가…성남 토지 보유 "실거주 목적"

김종철 경찰청장 후보자가 인사청문회를 앞두고 20억원대 재산을 신고했다.

11일 국회에 접수된 인사청문요청안에 따르면 김 후보자가 신고한 본인과 가족의 재산은 총 20억3200만6000원이다.

올해 3월 관보에 공개된 지난해 말 기준 재산은 17억1884만3000원으로, 10개월여 사이 신고액이 3억1316만3000원 늘었다.

증가분의 약 30%(9286만원)는 경기 성남시 중원구 상대원동 상속 토지에서 나왔다.

해당 토지의 신고가액은 1억977만원에서 2억263만원으로 올랐다.

김 후보자는 2023년 부친이 숨진 뒤 이 땅을 누나와 공동 상속받아 지분 90%를 취득했다.

3월 공개 때는 전체 면적 59.50㎡ 중 김 후보자 몫이 절반가량인 30㎡로 기재됐으나, 이번 신고에서는 등기부상 지분에 해당하는 53.55㎡로 정정됐다.

재산변동신고서에는 변동 사유로 '공유에 따른 오기·공시지가 변동'이 적혔다.

공동 소유 토지에서 본인 지분에 해당하는 면적을 종전 신고 때 잘못 적었다는 게 김 후보자 측 설명이다.

면적 정정과 공시지가 변동을 반영한 이 토지의 신고가액은 1억977만원에서 2억263만3000원으로 높아졌다.

배우자가 2014년 같은 상대원동에서 매입한 별도 토지는 2억6111만2000원으로 신고됐다.

두 땅은 모두 성남 상대원2구역 재개발 사업에 포함됐다.

두 곳에서 새 아파트를 분양받을 수 있는 입주권이 한 건씩 나오면서 김 후보자가 입주권을 노리고 사실상 투기 목적으로 주택을 산 것 아니냐는 의혹도 제기됐다.

이와 관련해 김 후보자 측은 "모친과 배우자가 각각 2008년과 2014년 실거주를 목적으로 주택을 매입했다"며 "입주권 한 건을 팔려고 했으나, 토지 거래 규제로 현재 처분이 힘든 상황"이라고 설명했다.

김 후보자 가족은 지난 2월 서울 송파구 아파트에서 강남구 연립주택으로 이사했다.

전세보증금은 8억원에서 8억4000만원으로 올랐다.

보험과 공제회 적립금 등을 포함한 가족 예금은 약 8200만원 늘어 7억7186만원이 됐다. 금융채무는 약 5100만원 줄었다.

재산 총액은 자산에서 채무를 뺀 금액이어서 빚이 줄어든 것도 신고액 증가에 반영됐다.

김 후보자는 1990년 5월 입대해 주한 미8군 한국군지원단에서 복무한 뒤 1992년 11월 육군 병장으로 만기 전역했다. 경찰청 조회 결과 범죄경력은 없었다.

이재명 대통령은 인사청문 요청사유서에서 "김 후보자는 현장 치안은 물론 자치경찰·인사·정보 등 정책 총괄 기능을 두루 경험했다"며 "형사사법 체계 개편 및 경찰개혁이라는 시대적 과제 수행을 위한 거시적 암목을 겸비하고 있다"고 밝혔다.

특히 "경찰청장 직무를 대행하며 조직의 위기 상황을 안정적으로 관리하고 대내외 현안에 적극 대응하면서 위기관리 능력과 지휘 역량도 검증받았다"고 덧붙였다.