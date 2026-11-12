축제 없는 함평의 겨울…돌머리해수욕장·용천사·생태공원 등 계절별 관광자원 주목

축제 중심 관광에서 벗어나 체류형 관광 기반 확충 필요

함평의 대표 축제인 대한민국 국향대전이 막을 내리면서 지역 관광도 비수기에 접어들었다.

가을철 국화 전시와 각종 행사로 관광객이 몰렸던 축제장은 일상으로 돌아갔지만, 함평에는 겨울철에도 둘러볼 만한 자연·생태·역사문화 관광자원이 남아 있다.

12일 군에 따르면 돌머리해수욕장의 겨울 바다와 용천사의 산사 풍경, 함평엑스포공원과 자연생태공원 등은 계절에 따라 다른 관광 수요를 확보할 수 있는 공간이다.

축제 기간에 집중되는 관광객을 연중 방문으로 연결할 수 있을지가 함평 관광의 과제로 꼽힌다.

▲함평낙조ⓒ함평군

◇겨울 바다와 낙조…돌머리해수욕장

함평읍 석성리에 위치한 돌머리해수욕장은 함평을 대표하는 해양관광지다. 여름철에는 해수욕객이 찾지만 겨울에는 서해 바다와 갯벌, 해 질 무렵의 낙조가 주요 볼거리다.

특히 겨울철에는 해변을 찾는 방문객이 상대적으로 줄어 조용한 바다 풍경을 감상할 수 있다. 해안 경관과 주변 관광자원을 연계한 계절별 관광 콘텐츠 개발도 검토할 만하다.

다만 겨울철 해안은 바람이 강하고 기온 변화가 큰 만큼 방문객 편의시설과 안전관리도 중요하다.

◇꽃무릇 군락으로 알려진 용천사…겨울에는 산사 중심 관광

함평군 해보면 모악산 자락에 자리한 용천사는 꽃무릇 군락지로 널리 알려진 사찰이다. 가을철 꽃무릇 개화 시기에는 관광객이 집중되지만 겨울에는 사찰과 주변 산림을 중심으로 차분한 탐방이 이뤄진다.

계절에 따른 경관 변화가 뚜렷한 만큼 꽃무릇 관광에 집중된 방문 수요를 사찰 탐방과 산림휴식 등으로 확대할 필요가 있다. 인근 관광자원과 연계한 탐방 코스도 겨울철 관광 활성화 방안으로 꼽힌다.

▲함평 자연생태공원 전경ⓒ함평군

◇실내 전시·생태체험…가족 단위 관광 수요 대응

함평엑스포공원은 국향대전이 열리는 대표적인 관광 거점이다. 축제 기간이 끝난 뒤에도 황금박쥐 생태전시관과 군립미술관 등 주변 전시시설을 연계해 관람할 수 있다.

함평자연생태공원과 양서파충류생태공원도 생태교육과 전시를 중심으로 한 관광시설이다. 야외활동이 제한되는 겨울철에는 실내 전시와 체험 프로그램이 가족 단위 방문객 유치에 활용될 수 있다.

다만 관광시설의 지속적인 방문객 확보를 위해서는 전시 콘텐츠의 차별화와 프로그램 운영의 내실화가 필요하다. 시설별 이용객과 운영비, 자체 수입 등을 분석해 투자 대비 운영 성과를 점검하는 작업도 요구된다.

◇팽나무숲·주포 한옥마을…지역 역사문화 자원 활용

함평향교 팽나무숲과 주포 한옥마을은 자연경관과 전통문화를 살펴볼 수 있는 지역 관광자원이다.

향교 주변 팽나무숲은 오랜 세월 형성된 고목 군락이 특징이다. 겨울에는 나뭇잎이 떨어지면서 고목의 형태와 숲의 구조가 뚜렷하게 드러난다.

주포 한옥마을은 전통 한옥과 농어촌 경관을 중심으로 한 관광 공간이다. 다만 방문객이 머물 수 있는 체험 콘텐츠와 편의시설, 주변 관광지와의 연계 여부가 실제 관광 활성화의 관건이다.

◇축제 이후 관광 공백 줄여야…체류형 관광 전환 과제

함평 관광의 주요 과제는 축제 기간에 집중된 방문객을 비수기에도 유지할 수 있는 관광 기반을 마련하는 것이다.

나비대축제와 국향대전은 지역을 대표하는 관광 행사로 자리 잡았지만, 축제 종료 이후 관광객 유입이 줄어드는 구조가 반복된다면 관광산업의 지속적인 성장에는 한계가 있을 수밖에 없다.

이를 개선하기 위해서는 돌머리해수욕장과 용천사, 엑스포공원, 자연생태공원 등 기존 관광자원을 계절별로 연계하는 전략이 필요하다. 당일 방문에 그치지 않고 지역 음식점과 숙박시설, 농특산물 소비로 이어질 수 있도록 체류형 관광상품을 개발하는 방안도 검토해야 한다.

무엇보다 새로운 관광시설을 확충하는 데 앞서 기존 시설의 이용률과 운영 실적을 분석하고, 방문객 수요에 맞는 콘텐츠를 마련하는 것이 중요하다.

축제의 흥행이 지역 관광의 경쟁력으로 이어지려면 축제가 없는 계절에도 관광객이 함평을 찾을 이유가 있어야 한다.

군 관계자는 "겨울철 관광자원의 활용과 비수기 관광 수요 확보가 함평 관광정책의 다음 과제로 떠오르고 있다"고 말했다.