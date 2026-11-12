나주시 간부 공무원, 부하 직원 성희롱 의혹…대기발령·감사 착수

▲나주시 전경 ⓒ

전남광주 나주시 소속 간부 공무원이 부하직원을 성희롱했다는 의혹이 제기돼 해당 공무원을 대기발령 시키고 피해 직원과 분리하는 등 긴급 조치에 나섰다.

12일 <프레시안> 취재를 종합하면 지난달 초 열린 '2026 나주영산강축제' 기간 나주시청 소속 간부 공무원 A씨가 같은 부서 여성 직원 B씨를 성희롱했다는 신고가 접수돼 시 감사실이 사실관계와 사건 경위를 조사하고 있다.

이번 사건은 피해 직원 B씨의 신고로 인지됐으며, 시는 조사의 공정성을 확보하고 피해 직원을 보호하기 위해 A씨를 대기발령하고 피해 직원 B씨에 대해서도 타 부서로 보내는 등 A씨와의 분리 조치를 완료했다.

특히 조사 과정에서 피해자의 신원이 노출되거나 확인되지 않은 소문이 확산하는 등 2차 피해가 발생하지 않도록 신상 보호와 비밀 유지에 주력하고 있다.

시는 감사 결과 성희롱 등 위법·부당행위가 확인될 경우 관련 법령과 규정에 따라 전남광주통합특별시에 징계의결을 요청하는 등 엄정하게 대응할 방침이다.

이번 사건은 간부 공무원과 부하직원 사이에서 제기된 성희롱 의혹이라는 점에서 조사 결과뿐 아니라 피해자 보호 조치의 실효성도 중요한 쟁점으로 떠오르고 있다.

특히 상급자와 하급자 간 직무상 지위 차이가 존재하는 공직사회 특성상 피해 직원이 불이익이나 심리적 부담 없이 조사에 참여할 수 있도록 독립성과 공정성을 확보하는 것이 관건이다.

시는 이번 사건을 계기로 공직사회 내 성희롱·성폭력, 음주, 금품수수 등 예방 체계와 피해자 보호 절차를 전반적으로 점검하고, 유사 사례가 재발하지 않도록 예방 교육과 조직 내 관리·감독을 강화할 계획이다.

나주시 관계자는 "이번 사안을 엄중하게 인식하고 간부 공무원이라는 지위에 관계없이 어떠한 예외나 성역도 두지 않고 무관용 원칙에 따라 철저하고 공정하게 조사하고 있다"며 "피해 직원 보호와 2차 피해 예방에 만전을 기하는 한편, 조사 결과에 따라 책임을 엄정하게 묻고 재발 방지 대책을 강화하겠다"고 밝혔다.