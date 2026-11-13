합천군 기본소득 지원조례안 최종 수리

경남 합천군 최초의 주민청구조례인 '합천군 기본소득 지원에 관한 조례안'이 최종 수리됐다.

신명기 합천군의장은 12인 "이번 조례안은 지난 10월 8일 권영식 외 3명의 대표자의 제정 청구를 시작으로 10월 15일부터 서명을 실시해 서명 실시 9일만인 10월 23일 접수요건인 1836명보다 2684건이 많은 4520건의 서명부를 군의회에 제출됐다"고 밝혔다.

즉 조례안 제정을 향한 군민의 높은 관심을 입증한 셈이다.

▲합천군의회 전경. ⓒ합천군의회

신 의장은 "군의회는 10월 23일부터 11월 9일까지 4520건의 서명을 세밀하게 검증해 1426건의 무효서명을 선별하고 3094건의 유효서명을 최종 확인해 복지행정위원회에 '주민조례청구 수리 심의의 건'을 회부했다"고 말했다.

이에 복지행정위원회는 지난 11일 회의를 개회해 해당 청구가 주민조례청구 제외 대상에 해당하지 않고 유효서명 요건을 충족했다는 것이다.

그러면서 "기한 내에 서명부를 제출하는 등 관련 법령에서 정한 요건과 행정절차를 모두 적법하게 이행한 것으로 확인함으로써 주민조례청구 수리를 의결했다"고 밝혔다.

신명기 의장은 "합천군 제1호 주민청구조례인 '합천군 기본소득 지원에 관한 조례안'을 군민의 큰 성원 속에서 군의회가 수리할 수 있도록 협조해 주신 모든 분께 진심으로 감사의 마음을 전한다"고 하면서 "본 조례안을 신속히 발의 해 오는 11월 25일부터 개회하는 제304회 합천군의회 제2차 정례회에 회부해 심의할 수 있도록 향후 절차 이행에 최선을 다하겠다"고 강조했다.