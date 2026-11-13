경기도, 김포·하남 등 5개 시군서 시민사회 활성화 공론장 개최

경기도와 경기도공익활동지원센터가 이달부터 다음 달까지 김포·하남·양평·화성·고양 등 도내 5개 시군에서 지역 공익활동 활성화를 위한 공론장과 간담회를 개최한다.

13일 도에 따르면 이번 행사는 지역 시민사회단체와 지방의회, 행정기관 등이 함께 지역 현안을 공유하고 지속가능한 공익활동을 위한 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 주요 의제는 지역별 여건에 따라 공익활동지원센터 설립, 시민사회 연대체 구성, 관련 조례 제정 등이다.

▲시민사회 활성화 공론장 개최 안내문 ⓒ경기도

첫 일정은 오는 18일 김포시의회에서 열리는 공익활동지원센터 설립 관련 공론장이다. 이날 참석자들은 다른 지역의 센터 운영 사례와 관련 조례를 살펴보고 김포지역에 적합한 센터 설립 방향을 논의할 예정이다.

이어 19일 하남시의회에서는 공익활동의 어려움과 지속가능성을 주제로 의견을 나누고, 21일 양평생활문화센터에서는 지역 단체와 활동가들의 경험을 바탕으로 지속가능한 공익활동을 위한 협력 방안을 모색한다.

26일에는 화성 모두누림센터에서 화성시민사회연대 창립을 계기로 지역 시민사회와 경기센터 간 협력 방안을 논의한다. 다음 달 11일 고양YWCA에서는 시민사회 활성화 조례 제정의 필요성과 주요 내용을 주제로 토론회가 진행된다.

앞서 경기센터는 지난 달 22일 시흥에서 공익활동지원센터 설립을 위한 공론장을 개최하고 지역 시민사회의 활동 현황과 센터 설립 필요성 등을 논의한 바 있다.

경기센터는 이번 공론장과 간담회에서 도출된 지역별 의제를 바탕으로 시민사회단체 간 교류와 협력을 지속적으로 지원할 계획이다.

유명화 경기도공익활동지원센터장은 "지역 주체들이 서로 연결되고 함께 논의하는 과정은 시민사회 활성화의 중요한 출발점"이라며 "앞으로도 공동 의제를 발굴하고 논의가 실질적인 지역사회 변화로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

한편 공익활동은 시민과 법인, 단체 등이 영리나 친목이 아닌 공익을 목적으로 자발적으로 수행하는 활동이다. 플로깅과 에너지 절약, 취약계층 반찬 나눔, 주차 문제 개선 캠페인, 마을 소식지 제작, 공공정책 모니터링 등이 대표적이다.

공익활동지원센터는 시민들이 환경·복지·인권·마을공동체 등 지역사회 문제를 자발적으로 해결하고 다양한 공익활동을 펼칠 수 있도록 지원하는 기관이다.