인천시, 겨울철 노로바이러스 식중독 주의 당부…개인위생 관리 요망

인천광역시가 겨울철 노로바이러스 식중독 발생 증가에 대비해 시민들에게 개인위생 관리와 예방수칙 준수를 당부했다.

13일 인천시 보건환경연구원에 따르면 올해 9월 말까지 인천지역 식중독 의심 사례와 관련해 총 2625건을 검사한 결과, 식중독 원인병원체가 311건 검출됐다. 이 가운데 노로바이러스가 178건으로 전체 검출 건수의 약 57%를 차지해 가장 높은 비중을 보였다.

▲노로바이러스 예방수칙 안내문 ⓒ인천광역시

노로바이러스는 겨울철 식중독의 주요 원인으로, 낮은 온도에서도 생존할 수 있어 매년 11월부터 이듬해 봄까지 발생이 증가하는 경향이 있다. 적은 양의 바이러스만으로도 감염될 수 있고 전파력이 강해 어린이집과 학교 등 집단생활시설에서는 더욱 각별한 주의가 요구된다.

주요 감염 경로는 오염된 음식물이나 물을 섭취하거나 감염자와 접촉하는 경우다. 감염자의 구토물이나 분변으로 오염된 환경을 통해서도 전파될 수 있다. 감염되면 일반적으로 12~48시간의 잠복기를 거쳐 구토와 설사, 복통 등의 증상이 나타난다.

노로바이러스 식중독을 예방하려면 일상생활에서 기본적인 위생수칙을 지키는 것이 중요하다. 비누를 사용해 흐르는 물에 30초 이상 손을 씻고, 굴 등 어패류는 중심온도 85℃ 이상에서 1분 이상 충분히 익혀 먹어야 한다. 물은 끓여 마시고 조리기구와 주변 환경도 철저히 세척·소독해야 한다.

특히 구토나 설사 등 노로바이러스 감염이 의심되는 증상이 나타나면 음식 조리를 피해야 한다. 증상이 사라진 이후에도 최소 48시간 동안은 조리에 참여하지 않는 것이 바람직하다.

보건환경연구원은 식중독 의심 사례가 발생하면 원인병원체 검사를 신속히 진행하고, 관계기관과 결과를 공유해 원인 규명과 추가 확산 방지에 나서고 있다. 이와 함께 식품 등의 미생물 기준·규격 검사와 사전 컨설팅을 통해 식중독 예방 활동도 이어가고 있다.

김명희 시 보건환경연구원장은 "겨울철 노로바이러스 유행에 대비해 시민들께서는 개인위생 관리와 예방수칙을 철저히 지켜주시기 바란다"며 "앞으로도 식중독 위해요소에 대한 실태조사와 감염원 추적조사 등을 통해 식중독 확산 방지와 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.