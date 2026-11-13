김정용 강서구의원, 둔치도 체류형 수변 테마파크 조성 촉구

부산 강서구의회가 둔치도를 수상레저와 생태체험, 숙박시설 등이 어우러진 체류형 관광거점으로 조성하기 위한 구체적인 개발계획 수립과 단계별 추진 방안 마련을 촉구했다.

13일 부산 강서구의회는 김정용 부의장이 대표 발의한 '둔치도 체류형 수변 테마파크 조성 건의안'이 지난 12일 열린 제264회 강서구의회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 원안 가결됐다고 밝혔다.

▲부산 강서구의회 김정용 부의장이 '둔치도 체류형 수변 테마파크 조성 건의안'을 대표발의하고 있다.ⓒ강서구의회

김 부의장은 이번 건의안을 통해 둔치도를 부산·울산·경남을 잇는 체류형 관광거점으로 육성할 것을 촉구했다. 특히 베트남 푸꾸옥이 공항 인근에 사파리와 테마파크를 조성해 관광객의 체류와 소비를 이끌어낸 사례를 언급하며 둔치도 역시 서낙동강의 자연환경을 활용해 수상레저와 생태체험, 수변 공연, 숙박시설 등을 연계한 체류형 수변 테마파크로 조성할 것을 제안했다.

아울러 토지 소유권과 개발 규제, 기반시설 확충, 재원 확보 등 풀어야 할 과제가 적지 않다고 꼬집었다. 이에 김 의장은 우선 기본계획 수립과 타당성 검토를 통해 사업성과 경제적 파급효과를 검증하고 정부와 부산시의 지원과 민간투자 유치를 포함한 단계별 추진계획을 마련해야 한다고 강조했다.

끝으로 김 부의장은 "둔치도의 관광 잠재력을 더 이상 가능성으로만 남겨두어서는 안 된다"며 "둔치도가 부산의 새로운 관광명소로 거듭날 수 있도록 실질적인 논의와 준비가 시작되기를 바란다"고 당부했다.

한편 김 부의장은 지난 9월 제1차 정례회 5분 자유발언을 통해 둔치도의 강과 섬이 어우러진 자연환경과 넓은 공간, 수변이라는 특성을 활용해 수상레