경기 광주시, 통합돌봄과 신설…16개 읍면동 전담 인력 배치

경기 광주시가 초고령사회 진입과 돌봄 수요 증가에 대응하기 위해 통합돌봄 전담 조직을 신설하고 지역사회 중심의 돌봄 체계 구축에 나선다.

광주시는 조직개편을 통해 통합돌봄과를 신설하고 관내 16개 읍면동에 통합돌봄 전담 인력을 배치하는 등 통합 돌봄 사업을 본격 추진한다고 13일 밝혔다.

▲광주시청 전경 ⓒ경기 광주시

이번 조직개편은 시민들이 살던 곳에서 건강한 일상을 유지할 수 있도록 보건의료와 요양, 일상생활 지원 등 다양한 서비스를 통합적으로 제공하기 위해 마련됐다.

신설된 통합돌봄과는 정책 기획과 사업 총괄, 관계기관 협력 및 서비스 연계 등을 담당한다. 16개 읍면동 전담 인력은 돌봄 대상자 발굴부터 상담, 욕구 조사, 서비스 연계와 사후관리까지 현장 중심의 지원을 맡는다.

보건소에는 통합돌봄 전담 조직인 건강돌봄팀을 신설해 의료·보건 분야의 전문성과 현장 대응 역량도 강화한다.

시는 읍면동과 보건소를 중심으로 의료기관, 장기요양기관, 지역 복지기관 등과 협력해 대상자의 건강 상태와 생활 여건에 맞는 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다.

박관열 시장은 "통합돌봄과 신설은 시민의 일상 가까이에서 필요한 돌봄을 통합적으로 제공하기 위한 기반"이라며 "지역별 특성과 시민의 다양한 돌봄 수요를 반영한 광주형 통합돌봄 모델을 구축해 시민 누구나 필요한 서비스를 적기에 지원받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.