이천시 14개 읍면동 이·통장단, 경마공원 유치 지지 선언

경기 이천시 14개 읍면동 이·통장단연합회가 한국마사회 경마공원의 이천 유치를 지지하고 지역사회 차원의 유치 열기 확산에 나섰다.

13일 이천시에 따르면 이천시 이·통장단연합회 회원들은 지난 11일 ‘경마공원을 이천으로!’라는 구호를 외치며 경마공원 유치를 위한 결의를 다졌다.

▲이천시 이·통장단 경마공원 유치 지지 선언 현장 ⓒ이천시

이날 참석자들은 유치 촉구 문구가 담긴 피켓을 들고 지지 의사를 표명했으며, 지역 주민과 행정의 가교 역할을 맡고 있는 이·통장들이 각 읍면동 주민들에게 유치의 필요성과 기대효과를 적극적으로 알리기로 했다.

이번 지지 선언은 14개 읍면동을 대표하는 이·통장들이 지역 주요 현안에 자발적으로 참여하고 주민 공감대 형성과 지역사회 역량 결집에 힘을 보탰다는 점에서 의미가 있다.

시는 경마공원이 유치되면 경마 관람 시설을 넘어 승마와 말 조련, 체험, 관광 등이 결합된 복합 말산업 레저 거점으로 조성할 계획이다. 이를 통해 일자리 창출과 인구 유입, 관광 활성화 등 지역경제의 새로운 성장동력을 확보한다는 구상이다.

조준택 이천시 이·통장단연합회장은 "앞으로도 지역 주민들과 적극적으로 소통하며 경마공원 유치의 필요성을 알리고 이천의 새로운 도약을 위해 적극 협력하겠다"고 말했다.