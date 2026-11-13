부산시, 겨울철 대설·한파 대비 총력…재난 대응체계 강화

부산시가 겨울철 대설과 한파에 대비해 재해우려지역 집중관리와 선제적 제설체계를 강화하고 취약계층 보호대책을 확대하는 등 자연재난 피해 최소화를 위한 종합 대응에 나선다.

13일 부산시는 오후 시청 15층 재난안전대책본부에서 '겨울철 재난대책 사전대비 점검회의'를 개최하고 대설·한파 등 겨울철 자연재난 피해 최소화를 위한 총력 대응체계에 돌입한다고 밝혔다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

이날 자체 점검회의에서는 시 행정부시장 주재로 겨울철 재난과 관련된 기관별 대책을 점검한다. 회의에는 대설·한파 등 겨울철 재난 관련 실·국·본부와 16개 구군, 부산경찰청·소방재난본부, 공사·공단, 부산지방고용노동청, 한국산업안전보건공단 부산광역본부, 그리고 한파쉼터 운영 협력기관인 부산지방우정청, BNK부산은행, ㈜KT 등 40여 명이 참석한다.

시는 올해 상황관리 역량강화, 취약지역 중점관리, 선제적 제설대책 가동에 중점을 두고 '겨울철 대설대책'을 추진할 계획이다. 모든 구군의 재난안전상황실 24시간 상황관리로 강설 징후를 사전에 포착하고 신속히 대응한다. 특히 시역 내 결빙위험구역과 시역 외 눈구름 이동경로까지 모니터링하여, 강설 전 제설제 예비살포 등 선제적 제설체계를 가동한다.

아울러 결빙취약구간, 제설취약구간, 적설취약구조물, 고립예상지역, 해안가 인명피해 우려지역 등 5대 유형의 겨울철 재해우려지역 489곳에 대한 전수점검을 완료했으며 주기적 반복점검을 지속 실시할 계획이다. 중점관리 위험구역과 고립예상지역 내 거주하는 우선대피대상자 23세대 26명을 대상으로 주민대피지원단과 일대일로 매칭해 위험상황 시 신속히 대피체계를 가동한다.

또한 시는 선제적으로 제설체계 구축했다. 먼저 제설제는 비축기준 192% 수준인 1042톤을 확보했다. 또 자동제설인프라(자동염수분사장치) 12곳의 가동상태를 점검하고 전진기지 29곳에는 제설자원과 현장 제설인력을 분산 배치하여 신속한 초동제설을 실시한다. 강설·결빙 예상 시 취약시간대 노면상태를 모니터링해 제설제 사전살포를 원칙으로 대응한다.

'한파 중점대책'은 취약계층에 대한 촘촘한 보호대책에 중점을 두고 모바일상황실 운영, 한파저감 인프라 확충, 취약계층 안전대책에 집중한다. 시는 대책기간 중에는 유관기관이 모두 참여하는 한파대비 모바일상황실을 상시 운영하고 12월부터 내년 2월까지 응급실을 운영하는 의료기관 35곳과 협력하여 한랭질환 응급실 감시체계를 운영한다.

또 한파저감 인프라 확충을 위해 한파쉼터 1351곳과 은행·통신사 대리점 등 시와 민간이 협력한 '우리동네 기후쉼터' 283을 함께 운영한다. 또한 한파특보 시 돌봄이 필요한 어르신 3만2000명의 안부를 매일 확인하고 노숙인에 대한 현장구호 활동을 강화한다. 야외작업장에는 한파안전 5대 기본수칙을 안내하고 한랭질환 예방을 지도할 예정이다. 또한 현재 7곳을 운영 중인 이동노동자쉼터는 11월 말까지 1곳을 추가해 총 8곳을 운영한다.

김성기 시 행정부시장은 "올해 겨울철 대책은 기상상황 모니터링과 상황관리 체계를 한층 강화하고 선제적 제설체계를 가동하는 데 중점을 두었다"며 "아울러 한파에 취약한 이웃들을 세심하게 살피고 시민 모두가 안심하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.