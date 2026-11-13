여주시새마을회, 사랑의 김장 2000포기 담가…취약계층 400세대 전달

경기 여주시새마을회가 겨울철을 앞두고 어려운 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 위한 김장 나눔에 나섰다.

13일 여주시에 따르면 여주시새마을회는 전날 세종대왕면 복지회관에서 ‘따뜻한 겨울나기 사랑의 김장 담그기’ 행사를 개최했다. 이번 행사에는 이충우 시장을 비롯해 여주시의회 의원과 읍면동 새마을지도자 등 100여 명이 참여해 김장김치 2000포기를 정성껏 담갔다.

▲여주시새마을회 사랑의 김장 담그기 현장 ⓒ여주시

특히 이번 김장에는 산북 AI 김장축제를 통해 구입한 절임배추와 흥천면 소재 김치 제조업체의 김장양념을 사용해 지역 농산물 소비와 지역경제 활성화에도 힘을 보탰다.

이날 마련한 김장김치는 각 읍면동에서 추천받은 어려운 이웃과 홀몸어르신, 다문화가정 등 총 400세대에 전달될 예정이다.

황은미 회장은 "함께 담근 김치가 이웃들의 겨울나기에 작은 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 곳곳의 어려운 이웃을 살피고 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

한편 여주시새마을회는 매년 사랑의 김장 담그기 행사를 통해 이웃사랑을 실천하고 지역사회 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.