울산시, 외곽순환고속도로 본격 착공…1조2059억원 투입

울산시가 울산외곽순환고속도로 건설에 본격 착수하면서 도심 교통혼잡 해소와 산업 물류 수송 여건 개선 등 지역 교통망 확충에 나선다.

13일 울산시는 오후 중구 함월구민운동장에서 '울산외곽순환고속도로 착공식'을 개최한다고 밝혔다. 이날 행사에는 서남교 울산시 행정부시장, 이영해 시의장, 윤종오·서범수 국회의원, 김영길 중구청장, 이동권 북구청장, 이순걸 울주군수와 시·구·군의원, 주민, 공사 관계자 등 300여 명이 참석할 예정이다.

▲울산광역시청 전경.ⓒ프레시안(윤여욱)

울산외곽순환고속도로는 울주군 두서면에 신설되는 경부고속도로 북울주분기점(JCT)과 북구 가대나들목(IC)을 연결하는 총연장 15.1㎞의 4차로로 건설된다. 총사업비 1조2059억 원이 투입되며 울산시가 지난 2024년 10월 착공해 공사 중인 '농소~강동 도로'와 연결된다. 시는 두 도로가 개통되면 울주군 두서면에서 북구 강동까지 이동시간이 기존 1시간에서 20분으로 줄어들 것으로 예상된다고 설명했다.

주요 시설로는 경부고속도로와 연결되는 미호분기점(JCT), 두동면 일대 개발을 촉진할 두동하이패스나들목(IC), 가대나들목(IC) 등이 신설돼 산업로의 물류 수송 여건을 개선하고 북울산역 역세권 개발사업 대상지의 접근성도 높일 것으로 기대된다. 이외에도 교량 12개(총연장 1.84㎞)와 터널 5개(총연장 5.49㎞)를 건설해 도로 개설에 따른 환경 영향을 최소화할 계획이다.

서남교 울산시 행정부시장은 "울산은 지리적 특성상 동서 간 이동 수요가 많지만 간선도로망이 부족해 도심 교통혼잡과 물류 수송에 어려움을 겪어왔다"며 "울산의 교통망을 바꿀 이번 사업이 계획된 기간 안에 안전하고 완벽하게 마무리될 수 있도록 시의 모든 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.