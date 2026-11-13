나눔으로 온기 더하고 배움으로 희망 키우고...대구 남구에 번지는 따뜻한 동행

▲지난 11일 문성병원이 개원 70주년을 맞아 남구 지역의 어려운 이웃을 위해 라면 100박스를 기탁하고 있다ⓒ대구남구

지역사회를 따뜻하게 만드는 힘은 거창한 구호보다 이웃을 향한 작은 실천과 포기하지 않는 도전에서 나온다.

대구 남구에서 나눔을 통해 이웃에게 온기를 전하는 손길과 배움을 통해 새로운 인생을 열어가는 어르신들의 도전이 이어지면서 지역 공동체에 훈훈한 울림을 주고 있다.

지난 11일 문성병원은 개원 70주년을 맞아 남구 지역의 어려운 이웃을 위해 라면 100박스를 기탁했다고 13일 밝혔다. 이번 후원은 지난 70년간 지역주민들로부터 받은 사랑과 신뢰에 보답하고, 뜻깊은 개원 기념일을 지역사회와 함께 나누기 위해 마련됐으며, 기탁된 라면은 관내 취약계층과 어려운 이웃들에게 전달될 예정이다.

서기란 문성의료재단 이사장은 “개원 70주년이라는 뜻깊은 해를 맞아 지역주민들과 함께 기쁨을 나누고, 작지만 따뜻한 온기를 전하고자 이번 후원을 준비했다”며, “앞으로도 양질의 의료서비스를 제공하는 것은 물론, 지역사회와 함께 호흡하며 나눔을 실천하는 의료기관이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

의료기관의 역할이 질병 치료에만 머무르지 않고 지역사회와 함께하는 사회적 책임으로 확장되고 있다는 점에서 이번 나눔은 더욱 의미가 깊다. 이는 지역주민의 건강을 지켜온 70년의 역사를 이웃사랑으로 되돌려준 것이다.

▲대구 남구가 지난 12일 구청 4층 회의실에서 평생학습관 검정고시반의 '2026년 검정고시 합격증서 수여식'을 개최하고 있다ⓒ대구남구

이러한 나눔의 가치는 배움을 통해 삶의 새로운 가능성을 열어가는 남구 어르신들의 도전에서도 이어진다.

남구는 지난 12일 남구청 4층 회의실에서 평생학습관 검정고시반의 '2026년 검정고시 합격증서 수여식'을 열고, 어려운 여건 속에서도 학업에 도전해 값진 결실을 맺은 학습자들을 축하했다.

올해 검정고시에는 총 39명이 응시해 29명이 합격하면서 74%의 합격률을 기록과 함께 합격자는 초졸 1명, 중졸 8명, 고졸 20명으로,. 특히 고졸 합격자 20명 가운데 17명(85%)은 영남이공대와 대신대 등 대학 진학에도 성공해 검정고시 합격을 넘어 새로운 학업의 길까지 열었다.

합격의 기쁨 뒤에는 학습자들의 끈기와 이를 뒷받침한 남구의 지속적인 교육 지원이 있었다.

남구 평생학습관 검정고시반은 경제적·개인적 사정으로 배움의 기회를 놓친 어르신들에게 다시 공부할 수 있는 기회를 제공하는 과정으로, 대구 기초지자체 가운데 유일하게 직접 운영하고 있으며, 특히 기초 학습부터 실전 모의고사, 전문 강사의 맞춤형 지도까지 학습자 수준에 맞춘 체계적인 지원이 이어지면서 어르신들은 늦깎이 학생이라는 부담을 넘어 당당한 합격의 주인공으로 거듭나게 됐다.

이날 합격자를 대표해 소감을 발표한 한 어르신은 “기대 반, 걱정 반으로 평생학습관 문을 들어설 때가 엊그제 같은데, 어느덧 계절이 바뀌며 이렇게 당당하게 합격증을 받게 됐다”며, “돌아서면 잊어버리고 또 물어봐도 늘 따뜻한 눈빛으로 차근차근 알려주셨기에 끝까지 포기하지 않고 용기를 낼 수 있었다”고 감사의 마음을 전했다. 이어 “대학이라는 새로운 길을 즐겁게 걸어가겠다”며 새로운 도전에 대한 기대를 나타냈다.

조재구 남구청장은 문성병원의 후원에 대해 “개원 70주년을 진심으로 축하드리며, 뜻깊은 기념일에 지역사회를 위해 소중한 나눔을 실천해 주신 문성병원에 깊이 감사드린다”며, “기부하신 뜻대로 관내 어려운 이웃들에게 잘 전달하겠다”고 밝혔다.

검정고시 합격자들에게는 “배움에는 나이가 없고, 꿈을 향해 달리는 길에는 늦음이 없다는 것을 어르신들이 몸소 증명해 보이셨다”며, “앞으로도 어르신들과 주민들의 배움이 멈추지 않도록 더 큰 세상으로 나아가는 발걸음에 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

이웃을 위한 라면 100박스의 나눔과 어르신 29명의 검정고시 합격은 서로 다른 모습이지만 지역사회를 더 따뜻하게 만든다는 공통점을 지닌다. 한쪽에서는 지역의 사랑에 보답하는 나눔이, 다른 한쪽에서는 배움의 기회를 통해 삶을 바꾸는 도전이 이어지고 있다.

지역의 가치를 높이는 것은 결국 사람과 사람을 잇는 관심과 지원으로, 대구 남구에서 이어지는 이러한 작은 실천들이 이웃에게는 희망이 되고, 지역사회에는 함께 성장하는 힘으로 자리 잡고 있다.