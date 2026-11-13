대구 중구 곳곳서 이어지는 온정의 손길...보훈회원부터 취약계층까지 겨울나기 지원

▲대구 중구 재향군인회 여성회가 지난 11일 관내 고령 보훈회원들을 위한 사랑의 반찬 나눔 행사를 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구중구

대구 중구 곳곳에서 겨울을 앞두고 어려운 이웃을 향한 따뜻한 나눔이 이어지고 있다. 지역 봉사단체와 금융기관, 어린이집까지 나눔에 동참하면서 고령 보훈회원과 홀몸 어르신, 취약계층 등 지역 내 소외된 이웃들의 겨울나기에 힘을 보태고 있다.

대구 중구 재향군인회 여성회(회장 배영미)는 지난 11일 관내 고령 보훈회원들을 위한 사랑의 반찬 나눔 행사를 진행했다.

이번 행사는 고령 보훈회원들이 건강하고 따뜻한 일상을 보낼 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 여성회 회원 20명은 6종의 가정식 반찬을 직접 만들어 보훈회원 100여 명에게 전달하며 안부를 살피고 온정을 나눴다.

단순한 먹거리 지원을 넘어 국가를 위해 헌신한 보훈회원들에게 감사와 존경의 마음을 전했다는 점에서 의미를 더했다.

▲대구한일신협이 '온(溫)세상 나눔 캠페인'의 하나로 겨울이불 10채와 전기장판 5개 등 100만 원 상당의 월동용품을 중구 성내1동에 기탁하고 있다ⓒ대구중구

이튿날인 12일에는 지역 금융기관과 어린이집이 나눔의 바통을 이어받았다.

대구한일신협(이사장 신성철)은 '온(溫)세상 나눔 캠페인'의 하나로 겨울이불 10채와 전기장판 5개 등 100만 원 상당의 월동용품을 성내1동에 기탁했다. 이번 후원 물품은 홀몸 어르신과 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 위해 마련됐으며, 추운 계절에 실질적으로 필요한 생활용품 위주로 구성됐다.

한일신협은 평소에도 밑반찬 나눔과 명절 이웃돕기 등을 통해 지역사회 복지 증진에 힘을 보태고 있다.

▲대구 중구 남산2동 소재 남산롯데센트럴어린이집이 원아와 학부모들이 함께 참여한 행사 수익금 51만여 원을 남산2동 행정복지센터에 전달하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구중구

같은 날 남산2동에서는 어린이들의 작은 정성이 이웃사랑으로 이어졌다.

남산2동 소재 남산롯데센트럴어린이집(원장 우지영)은 원아와 학부모들이 함께 참여한 행사 수익금 51만여 원을 남산2동 행정복지센터에 전달했다.

이번 성금은 아이들이 나눔과 배려의 가치를 자연스럽게 배우고, 학부모들도 지역사회 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하자는 취지로 마련됐다. 어린이들의 자발적인 참여가 지역사회 나눔으로 이어졌다는 점에서 의미가 크다.

이처럼 중구에서는 보훈단체 회원들의 봉사부터 지역 금융기관의 생활밀착형 지원, 어린이집 원아와 학부모들의 성금 기탁까지 다양한 주체가 참여하는 나눔이 이어지고 있다.

특히 고령 보훈회원에게는 정성껏 만든 반찬을, 홀몸 어르신과 취약계층에는 겨울철 필수품을, 어려운 이웃에게는 성금을 전달하는 등 대상별 필요에 맞춘 지원이 눈길을 끈다. 일회성 후원을 넘어 지역 구성원들이 각자의 방식으로 이웃을 살피는 공동체 돌봄의 모습이다.

신성철 한일신협 이사장은 "추운 겨울에 더 큰 어려움을 겪는 이웃들에게 조금이나마 힘이 되었으면 좋겠다"며 "앞으로도 주민과 함께하며 나눔을 실천하겠다"고 말했다.

우지영 남산롯데센트럴어린이집 원장은 "아이들과 학부모들이 정성을 모아 마련한 수익금으로 이웃사랑을 실천할 수 있어 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회에 나눔의 가치를 전하는 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.

류규하 중구청장은 "지역사회를 위해 꾸준히 나눔과 봉사를 실천해 주시는 재향군인회 여성회 회원들께 감사드린다"며 "앞으로도 보훈가족에 대한 예우와 관심을 높이고 따뜻한 공동체를 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

지역사회의 온기는 거창한 지원에서만 비롯되지 않으며, 누군가를 위해 직접 만든 반찬 한 상, 추위를 막아줄 겨울이불 한 채, 아이들이 정성껏 모은 작은 성금이 모여 이웃의 겨울을 지탱하는 힘이 된다.

이처럼 다양한 세대와 단체가 함께 만들어가는 나눔의 연대가 중구를 더욱 따뜻한 공동체로 바꾸고 있다.