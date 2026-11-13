성주군, 아이들의 꿈과 지역 예술의 열정이 꽃피다...배움과 나눔으로 지역공동체 활력

▲성주군이 13일 성주문화예술회관 1층 전시실에서 제3회 정초 공필화 회원전 '세걸음〈마음을 그리다〉'를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ성주군

경북 성주군에서 아이들의 꿈과 재능을 펼치는 무대와 지역 예술인들의 오랜 배움과 열정이 담긴 전시회가 잇따라 열리며 지역사회에 문화예술의 활력을 불어넣고 있다.

이는 아동들에게는 자신의 가능성을 발견하고 성장을 경험하는 기회를, 지역 주민들에게는 일상 속에서 문화예술을 향유하는 기회를 제공하면서 지역공동체의 문화적 기반을 넓히고 있다는 평가다.

성주군지역아동센터연합회(연합회장 나윤주)는 13일 건강문화캠퍼스에서 지역아동센터 이용 아동과 학부모 등 200여 명이 참석한 가운데 '2026년 성주군 지역아동센터 연합발표회'를 개최했다.

이번 발표회는 아동들이 지역아동센터에서 배우고 익힌 다양한 재능과 끼를 마음껏 펼치고, 서로의 성장을 응원하며 소통하는 화합의 장으로 마련됐으며, 이날 무대에는 노래와 댄스, 사물놀이 등 아이들이 직접 준비한 다채로운 공연으로, 아동들은 그동안 갈고닦은 실력을 마음껏 선보이며 관객들에게 즐거움과 감동을 전했다.

특히 단순한 공연 발표를 넘어 아이들이 자신의 노력과 성취를 확인하고 자신감과 자존감을 키우는 성장의 무대라는 점에서 의미를 더했다.

아울러 지역아동센터 종사자에 대한 표창 수여식도 진행돼 아동 돌봄과 교육 현장에서 헌신해 온 종사자들의 노고 격려와 함께 지역사회 후원자들의 마음이 담긴 후원금과 후원품 전달도 이어지면서 아동들의 건강한 성장을 위한 지역사회의 관심과 지원을 확인하는 자리가 됐다.

이와 함께 성주문화예술회관에서는 지역 주민들의 자발적인 문화예술 활동을 보여주는 전시회가 열리고 있다.

성주군은 지난 12일부터 오는 18일까지 성주문화예술회관 1층 전시실에서 제3회 정초 공필화 회원전 '세걸음〈마음을 그리다〉'를 개최한다.

이번 전시에는 성주문화원 중국공필화 강좌를 통해 배움을 이어온 수강생과 회원들이 정성껏 완성한 창작작품 15점이 선보인다.

공필화는 꽃과 새, 자연 풍경 등을 섬세한 붓질과 정교한 채색으로 표현하는 전통 회화기법으로, 작품마다 회원들의 개성과 감성이 담겨 있어 전통 회화의 아름다움과 함께 생활 속에서 예술을 익혀온 회원들의 노력도 엿볼 수 있다.

특히 이번 전시회는 별도의 보조금 지원 없이 회원들이 단체 자체 경비로 추진했다는 점에서 주목된다. 문화원 강좌에서 시작된 배움이 꾸준한 창작활동과 자발적인 전시로 이어지면서 지역 문화예술단체의 자생적인 성장 가능성을 보여주고 있기 때문이다.

두 행사는 대상과 형식은 다르지만 배움과 경험을 통해 개인의 역량을 키우고 이를 지역사회와 나눈다는 공통점을 갖는다.

아동들에게는 재능을 발휘할 무대를 제공하고, 주민들에게는 창작의 결실을 공유할 전시 공간을 마련함으로써 문화예술이 특정 계층이나 전문 예술인만의 영역이 아닌 지역사회 구성원 모두의 일상으로 확장되고 있다는 점에서 의미가 있다.

나윤주 성주군지역아동센터연합회장은 "한 해 동안 아동들이 준비한 재능과 끼를 마음껏 펼칠 수 있는 장을 마련하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 아동들이 스스로 꿈과 잠재력을 발견하고 자존감을 높일 수 있는 성장의 발판을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

전화식 성주군수는 "오늘 무대는 우리 아이들이 그동안 흘린 노력과 열정이 빛나는 소중한 자리"라며 "아동들이 안전하고 건강한 환경에서 성장할 수 있도록 지역아동센터 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

이어 공필화 회원전과 관련해서도 "회원들의 정성과 열정이 담긴 작품을 많은 군민들이 함께 감상하길 바란다"며 "앞으로도 군민이 일상에서 문화예술을 즐기고 지역 예술단체가 자발적으로 성장할 수 있는 문화환경을 만들어 가겠다"고 전했다.

아이들의 무대에서 피어난 꿈과 회원들의 붓끝에서 완성된 예술이 한데 어우러진 성주. 배움이 성장으로, 창작이 나눔으로 이어지는 지역 문화공동체의 움직임이 기대된다.