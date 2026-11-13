대구 달성군, 장애인 자립부터 평화통일 공감대 확산까지...함께 만드는 포용사회

▲(사)정인장애인복지회가 지난 12일 달성군 화원역사문화체험관에서 '제4회 정인장애인복지회 성과공유대회'를 개최하고 있다ⓒ대구달성군

대구 달성군에서 장애인의 자립과 사회참여를 위한 복지 현장과 군민이 직접 참여하는 평화통일 소통의 장이 잇따라 마련됐다.

장애인과 비장애인이 함께하는 포용적 지역공동체 조성부터 주민 주도의 평화통일 공감대 형성까지, 지역 구성원들의 참여와 소통을 바탕으로 공동체의 가치를 확장하는 움직임이 이어지고 있다.

(사)정인장애인복지회(대표이사 이봉우)는 지난 12일 달성군 화원역사문화체험관에서 '제4회 정인장애인복지회 성과공유대회'를 개최했다.

'정인에서 삶을 짓다'를 슬로건으로 열린 이날 행사에는 장애인직업재활시설 '행복울타리'를 비롯한 복지회 소속 9개 기관 이용 장애인과 가족 등 250여 명이 참석한 가운데, 한 해 동안 추진한 장애인복지사업 성과 공유와 사업 참여자, 종사자들의 노고 격려및 상호 소통과 화합 도모를 위해 마련됐다.

특히 정신장애인들이 지역사회의 당당한 구성원으로 살아가기 위해 노력해 온 자립 과정과 경험을 함께 나누며 장애인 복지가 단순한 보호와 지원을 넘어 자립과 사회참여를 뒷받침하는 방향으로 나아가야 한다는 의미를 되새겼다.

이날 장애인 고용 카페에서 성실하게 근무하며 모범을 보인 우수 장애인 등에 대한 표창도 진행됐다.

아울러 축하공연에서는 복지회 소속 정신장애인과 봉사자들로 구성된 '해피사운드콰이어' 합창단이 무대에 올라 아름다운 하모니를 선보여, 장애인과 봉사자가 음악으로 하나 되는 무대는 서로의 다름을 존중하고 함께 살아가는 공동체의 의미를 전하며 감동을 더했다.

이봉우 대표이사는 "이번 성과공유대회는 단순히 지나온 시간을 돌아보는 자리가 아니라 우리가 함께 만들어 갈 희망찬 미래를 그리는 자리"며, "장애인 한 분 한 분이 지역사회에서 존중받고 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 더욱 책임감 있는 복지 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

이어 13일에는 군민들이 직접 참여해 한반도 평화와 통일의 미래를 논의하는 자리가 이어졌다.

민주평화통일자문회의 달성군협의회(회장 김무용)는 이날 오후 군청 군민소통관에서 '2026 달성 평화통일 공감 시민대화'를 개최했다.

지역사회 내 평화통일에 대한 관심과 공감대를 확산하기 위해 마련된 이번 행사는 일방적인 강연이나 정보 전달에서 벗어나 군민들이 직접 의견을 제시하고 서로의 생각을 공유하는 참여형 소통 방식으로 진행됐다.

지역 주민과 자문위원 등 150여 명은 11개 원탁에 나눠 평화통일의 필요성과 지역 차원의 실천 방안을 논의했다. 각 원탁에는 전문 토론 진행자인 퍼실리테이터가 배치돼 참석자들이 자유롭게 의견을 나누고 다양한 관점을 공유할 수 있도록 이끌었다.

특히 세대와 계층을 넘어 군민 개개인의 목소리를 정책적·사회적 공감대로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 평화통일이라는 다소 무거운 주제를 일상과 지역사회의 관점에서 함께 고민했다는 점에서 의미를 더했다.

김무용 회장은 "오늘 이 자리는 세대와 계층을 넘어 우리 군민 한 분 한 분의 목소리를 경청하고 통일 담론을 함께 만들어 가는 뜻깊은 자리"며, "오늘 전해주신 소중한 지혜와 의견들이 평화통일 공감대를 튼튼히 하는 귀중한 토대가 될 것"이라고 말했다.

한편 정인장애인복지회는 2011년 법인 설립 이후 공동생활가정인 꿈드림하우스와 꿈이있는사람들, 주간재활시설 해피하우스, 직업재활시설 행복울타리 등 다양한 기관을 운영하며 정신장애인의 재활과 자립을 지원하고 있다. 민주평통 달성군협의회도 앞으로 군민이 직접 체감하고 참여할 수 있는 다양한 평화통일 공감 프로그램을 추진할 계획이다.

최재훈 달성군수는 "장애인의 행복한 삶은 우리 지역사회 모두가 함께 만들어 가야 할 소중한 가치"며, "장애인과 비장애인이 서로 존중하고 배려하며 누구나 차별 없이 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 달성군을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

장애인의 자립을 응원하고 군민의 목소리로 평화통일의 방향을 고민하는 두 행사는 결국 사람이 중심이 되는 지역공동체라는 하나의 가치를 향하고 있다. 이는 서로의 차이를 인정하고 다양한 목소리를 존중하는 참여와 연대가 달성군의 포용적 공동체를 만들어가는 밑거름이 되고 있다.