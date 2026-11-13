포항시, 11월 축제장서 포항사랑카드 15억 원 특별판매…최대 15% 할인

개인별 30만 원까지 구매 가능…착한가격업소 이용 시 5% 추가 캐시백

경북 포항시가 11월 지역 대표 축제와 연계해 포항사랑카드 15억 원 규모의 특별 현장판매에 나선다.

축제 방문객에게 할인 혜택을 제공하고 관광객의 소비를 지역 상권으로 연결하기 위한 조치다.

현장 판매는 두 차례에 걸쳐 진행된다. 14~15일 오천읍 해병의 거리에서 열리는 해병대문화축제 기간에는 오전 10시부터 오후 5시까지 5억 원 규모로 판매한다.

이어 19~21일 포항국제불빛축제 기간에는 영일대해수욕장 해상누각 앞에서 오후 2시부터 6시까지 10억 원 규모의 판매가 이뤄진다.

판매 현장에는 iM뱅크 이동은행 차량이 배치된다. 구매 대상은 시민과 관광객이며, 1인당 구매한도는 월 30만 원, 보유한도는 50만 원이다.

다만 11월 중 포항사랑카드를 이미 30만 원 이상 구매한 경우 추가 구매는 제한된다.

현장에서는 카드형 상품권만 판매하며 지류형 상품권은 제외된다.

할인 혜택도 눈여겨볼 부분이다. 포항사랑카드는 충전 시 10% 선할인이 적용되며, 포항사랑상품권 가맹점으로 등록된 착한가격업소에서 카드형·모바일 상품권으로 결제하면 결제금액의 5%를 추가 캐시백으로 받을 수 있다.

할인과 캐시백을 합하면 최대 15%의 혜택을 누릴 수 있으며, 추가 캐시백 지원은 올해 말까지 이어진다.

지역화폐의 소비 촉진 효과도 나타나고 있다. 지난 10월 포항시에 따르면 착한가격업소의 포항사랑카드 추가 캐시백 이용 건수는 8월 1,868건에서 9월 6,137건으로 228.5% 증가했다.

당시 포항사랑상품권 가맹 착한가격업소는 326곳으로 집계됐다.

이번 특별판매는 축제장을 찾은 외부 방문객이 할인받은 지역화폐를 지역 내 음식점과 전통시장, 소상공인 점포 등에서 사용하도록 유도한다는 점에서 의미가 있다.

축제 방문을 일회성 관광에 그치지 않고 지역 소비로 이어지게 하는 효과도 기대된다.