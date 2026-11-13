무안군 사회단체들 "전남광주시 무안청사 위상 보장하라"…행정 기능 축소 저지 공동 대응

전남·광주 행정통합 과정에서 전남광주통합특별시 무안청사의 위상과 기능을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 무안지역 사회단체들이 무안청사의 행정 기능 보장과 지역경제 보호를 촉구하며 공동 대응에 나섰다.

무안군이장협의회와 무안군소상공인연합회, 한국공인중개사협회 무안군지회, 무안군학원연합회 4개 단체는 13일 공동 성명을 발표하고 "무안청사 문제는 남악·오룡만의 문제가 아니라 무안읍과 일로읍을 비롯한 무안군 전체의 생존권과 미래가 걸린 중대한 사안"이라고 밝혔다.

이들 단체는 전남·광주 행정통합이 특정 지역의 이익에 치우치지 않고 모든 지역의 균형발전과 주민 삶의 질 향상을 중심으로 추진돼야 한다고 강조했다.

▲무안군 사회 단체들이 무안청사에서 공동 성명을 발표하고 있다. 2026. 11. 13 ⓒ프레시안 (서영서)

특히 광주는 행정 중심 기능과 반도체 산업을, 전남 동부권은 산업·경제와 의과대학 등 미래 성장 동력을 논의하고 있지만 전남 서남권의 중심인 무안에는 무엇이 보장되는지 불분명하다고 지적했다.

이들은 "무안은 군공항 이전을 위한 지역이 아니라 전라남도청이 자리한 행정 중심지이자 지역경제와 교육, 주거, 소상공인의 생존 기반이 있는 소중한 삶의 터전이다"며 "행정 기능과 조직, 인력, 예산이 축소되거나 다른 지역으로 이전될 경우 인구 유출과 소비 감소, 소상공인 경영 악화, 교육환경 위축, 부동산 시장 침체 등 연쇄적인 피해가 발생할 수 있다"고 주장했다.

군공항 이전 문제에 대해서도 명확한 입장을 밝혔다. 이들 단체는 군공항 이전 자체를 무조건 반대하는 것은 아니라면서도 "관련 3대 선결조건이 반드시 충족돼야 하며, 조건이 이행된 이후에도 군민의 충분한 의견 수렴과 실질적인 동의가 전제돼야 한다"고 강조했다.

이어 "3대 조건 충족만으로 군공항 이전이 당연히 정당화되는 것은 아니다"며 "군민의 재산권과 생활환경 보호, 구체적이고 실질적인 지역발전 대책이 보장되지 않는 일방적인 이전 추진은 받아들일 수 없다"고 밝혔다.

이들 단체는 공동 요구사항으로 ▲무안청사 명칭을 '전남청사'로 변경 ▲실질적인 행정 기능과 조직·인력·예산·권한 보장 ▲무안군 전체의 지역경제 활성화와 소상공인 보호대책 마련 ▲인구 유출 방지와 교육·주거환경 보호대책 수립 ▲행정통합 및 군공항 이전에 따른 경제·인구·교육·부동산 영향평가 실시 ▲군공항 이전 3대 선결조건 이행과 군민 동의 절차 보장 ▲무안군민이 참여하는 공식 협의기구 구성 등 7개 항목을 제시했다.

단체는 "특정 지역의 특혜를 요구하는 것이 아니라 다른 지역과 동등한 발전 기회와 무안군민의 정당한 권리를 요구하는 것"이라며 "행정이 살아야 지역경제가 살고 인구가 유지돼야 교육과 주거환경도 지킬 수 있다"고 밝혔다.

그러면서 "무안군민 전체의 권리와 지역의 지속 가능한 발전을 위해 공동 대응해 나가겠다"고 선언했다.