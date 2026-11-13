강원경자청, 한국중화총상회와 손잡고 화교 자본 유치 총력

강원경제자유구역청(청장 김양호·이하 강원경자청)이 12일 강원경자청 대회의실에서 사단법인 한국중화총상회(회장 원국동)와 관광·휴양시설 투자이민제 홍보 및 투자유치 활성화를 위한 업무협약을 맺었다.

강원경자청은 이번 협약을 통해 망상지구 개발사업과 투자이민제를 세계 각지의 화교 경제인에게 알리고 글로벌 화교 네트워크와 협력할 기반을 마련했다.

▲관광·휴양시설 투자이민제 홍보 및 투자유치 활성화 업무협약. ⓒ강원경제자유구역청

한국중화총상회는 1999년 한국화교경제인협회로 출범한 국내 대표 화교 경제단체다.

1500여 명의 화교·화인 기업인이 회원으로 활동하며 싱가포르·홍콩·미국 중화총상회 등 세계 화상(華商) 네트워크와 교류하면서 한국과의 가교 역할을 수행하고 2005년에는 제8회 세계화상대회를 서울에서 열기도 했다.

강원경자청은 한국중화총상회와 협력해 망상지구 개발사업과 관광·휴양시설 투자이민제를 국내외에 홍보한다.

아울러 화교 경제인 네트워크를 활용해 잠재 투자자를 발굴하고 투자 상담, 현장 방문, 투자설명회 등 공동 투자유치 활동을 추진하기로 했다.

강원경자청은 이번 협약을 계기로 한국중화총상회 임원단 15명을 1박 2일 일정으로 초청했다.

12일 오후 쏠비치 삼척에서 열린 투자설명회에서 망상지구 개발사업과 투자이민제를 소개한 데 이어 13일에는 임원단과 함께 망상지구 개발현장을 둘러본다.

▲관광·휴양시설 투자이민제 홍보 및 투자유치 활성화 업무협약. ⓒ강원경제자유구역청

관광·휴양시설 투자이민제는 외국인이 지정 지역의 휴양콘도 등 관광·휴양시설에 10억 원 이상 투자하면 거주(F-2) 자격을 부여하고 5년 이상 투자를 유지하면 영주(F-5) 자격까지 주는 제도다.

망상지구는 이 제도가 적용되는 지역으로 외국인 투자자의 자본 유입이 기대되는 곳이다.

김양호 강원경자청장은 "지난 10월 19일 망상 제1지구 개발계획 변경안이 경제자유구역위원회를 통과하면서 사업이 본격 추진 단계에 들어섰다"며 "이 시점에 세계 화상 네트워크와 긴밀하게 연결된 한국중화총상회와 손을 잡게 돼 더욱 뜻깊다"고 말했다.

이어 "이번 협약이 망상지구를 해외 투자자에게 널리 알리는 든든한 발판이 되길 기대한다"며 "투자 상담부터 현장 방문까지 투자자가 불편함 없이 투자하도록 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.