대구 북구, 재난현장 인권 중심 봉사부터 미래 인재 육성까지…지역공동체 온정 이어져

▲대구북구자원봉사센터가 지난 12일 재난 현장에서 활동하는 자원봉사자의 인권 감수성과 전문성을 높이기 위한 '재난피해자 권리교육'을 실시하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구북구

대구 북구에서 재난 피해자의 인권과 존엄성을 지키기 위한 자원봉사 교육과 지역 인재 육성을 위한 장학사업이 이어지며 공동체의 가치를 높이고 있다.

재난 현장에서 피해자의 권리를 우선하는 책임 있는 봉사활동을 확산하는 한편, 지역 학생들이 경제적 어려움 속에서도 학업과 꿈을 이어갈 수 있도록 돕는 등 지역사회가 안전과 미래를 함께 돌보는 모습이다.

대구북구자원봉사센터는 지난 12일 재난 현장에서 활동하는 자원봉사자의 인권 감수성과 전문성을 높이기 위한 '재난피해자 권리교육'을 실시했다.

이번 교육은 한국중앙자원봉사센터가 추진하고 재난피해자 권리센터와 사회복지공동모금회가 지원하는 사업으로, 대구 북구 재난현장 통합 자원봉사 지원단 소속 9개 단체 자원봉사자 27명이 참여했다.

교육에서는 재난 현장에서 자원봉사자들이 마주할 수 있는 다양한 상황을 살펴보고, 피해자의 권리와 존엄성을 존중하는 활동의 중요성을 공유했다.

특히 재난 현장에서의 봉사가 단순히 물품과 서비스를 제공하는 구호활동에 그쳐서는 안 된다는 점이 강조됐다. 피해자의 입장에서 상황을 이해하고 개인의 의사와 선택을 존중하며, 심리적·사회적 회복 과정에 동행하는 것이 자원봉사자의 중요한 역할이라는 것이다.

이는 재난 대응 과정에서 피해자를 단순한 지원 대상으로 바라보는 관행에서 벗어나 권리를 가진 주체로 존중해야 한다는 인식의 전환이라는 점에서 의미가 있다.

지역의 미래 인재를 위한 나눔도 이어졌다.

산격4동 연암주민장학회(회장 이성근)는 13일 학업성적이 우수하고 품행이 바른 고등학생과 대학생 각 1명에게 장학금 100만 원씩, 총 200만 원을 전달했다.

산격4동 주민자치위원회가 운영하는 연암주민장학회는 2014년 조성한 기금을 바탕으로 지역 학생들에게 장학금을 지급해 왔으며, 올해로 12년째 장학사업을 이어가고 있다.

장학회는 지난 10월 지역 모범학생을 대상으로 신청을 받아 심사를 진행했으며, 영진고등학교 3학년 최모 학생과 영남대학교 3학년 서모 학생을 장학생으로 선정했다.

이번 장학금은 경기침체와 어려운 경제 여건 속에서 학업을 이어가는 학생들에게 실질적인 도움을 주고, 지역사회에 대한 소속감과 미래에 대한 희망을 심어주기 위해 마련됐다.

특히 주민들이 십시일반 모은 기금으로 10년 넘게 장학사업을 지속하고 있다는 점에서 지역공동체의 자발적인 나눔이 미래 세대에 대한 투자로 이어지는 사례로 주목된다.

고진호 북구자원봉사센터장은 "이번 교육을 통해 재난현장 통합 자원봉사 지원단 소속 단체 간 재난 대응 역량을 강화하고, 피해자의 권리를 최우선으로 고려하는 책임 있는 자원봉사활동이 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이성근 연암주민장학회 회장은 "경기침체에 따른 어려운 경제 상황에서도 정성을 모아주신 후원자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "적은 금액이지만 장학금이 학생들이 꿈을 펼치고 앞으로 지역사회의 일꾼으로 성장하는 데 도움이 되기를 바란다"고 격려했다.

이어 그는 "앞으로도 매년 모범학생을 선발해 장학금을 전달할 예정"이라고 밝혔다.

재난 현장에서 피해자의 존엄성을 지키는 봉사활동과 지역 학생들의 꿈을 뒷받침하는 장학사업은 서로 다른 영역이지만, 이웃의 어려움을 함께 나누고 더 나은 미래를 만들어간다는 공통점을 갖는다.

안전한 지역사회는 위기 속에서 서로의 권리를 지켜줄 때 만들어지고, 지속 가능한 공동체는 미래 세대에 대한 관심과 투자가 이어질 때 성장한다. 북구 곳곳에서 이어지는 이러한 실천이 지역사회를 더욱 단단하게 만드는 힘이 되고 있다.