전남경찰, 스피커 넣은 위장 봉투로 보이스피싱 수거책 검거

은행 직원의 신속한 신고와 경찰관의 기지로 2600만원 상당 보이스피싱 피해를 막고 현금 수거책까지 검거한 사례가 알려져 눈길을 끌고 있다.

13일 전남경찰에 따르면 지난달 7일 오후 2시 24분께 한 은행 직원은 고령의 어르신이 현금 2600만원을 인출하려 한다며 보이스피싱이 의심된다고 경찰에 신고했다.

목포경찰서 산정파출소 정예종 경장 일행은 현장에 출동해 어르신이 전화를 받고 은행을 방문했지만 휴대전화는 집에 두고 왔다고 진술한 점에 주목했다.

보이스피싱 범죄 가능성을 의심한 경찰관은 어르신의 주거지를 방문했고, 보이스피싱 조직원과 통화가 계속 연결된 상태인 것을 확인하면서 범죄 정황을 파악했다.

▲경찰들이 현금 2600만원을 인출하려는 어르신의 진술을 듣고 있다. 2026. 11. 13 ⓒ전남경찰청

확인 결과 보이스피싱 조직원은 어르신에게 현금을 검은 봉투에 담아 우편함에 넣어두라고 지시한 것으로 드러났다.

경찰은 실제 현금이 전달되는 것을 막기 위해 현금 대신 스피커를 넣고 테이프로 밀봉한 위장 봉투를 우편함에 넣는 기지를 발휘했다. 이후 사복으로 갈아입고 주거지 2층에 잠복하는 등 역할을 분담해 수거책을 기다렸다.

잠복근무를 이어가던 경찰관들은 같은 날 오후 3시 35분께 우편함을 뒤지는 수거책을 발견해 현행범으로 체포했다.

정예종 경장은 "보이스피싱 조직은 경찰이나 금융기관을 사칭해 피해자에게 현금을 인출하도록 유도하거나 특정 장소에 돈을 보관하도록 지시하는 수법을 사용한다"며 "특히 고액의 현금 인출을 요구하거나 휴대전화를 두고 나오도록 하는 경우 범죄를 의심해야 한다"고 말했다.

이어 "이번 사례처럼 금융기관 직원의 세심한 관심과 신속한 신고가 큰 피해를 막는 결정적인 역할을 할 수 있다"며 "의심스러운 전화를 받으면 상대방의 지시에 따르지 말고 즉시 전화를 끊은 뒤 112에 신고해 달라"고 당부했다.