강원도 "13조 규모 10개 노선 반영해 달라"…국가철도망 구축 총력전

신원철 강원특별자치도 경제부지사가 13일 서울 전문건설회관에서 열린 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 의견수렴 행사에 참석해 강원권 철도사업 반영을 건의했다.

이번 행사는 계획 확정·고시에 앞서 국민과 지방정부, 전문가의 의견을 듣는 자리로 국토교통부가 주최하고 한국교통연구원이 주관했다.

▲ 국토교통부 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 의견수렴 행사. ⓒ강원특별자치도

국가철도망 구축계획은 철도 분야 최상위 법정계획으로 이 계획에 반영돼야 예비타당성조사 등 후속 절차를 밟을 수 있다.

강원특별자치도는 국토교통부 중점과제인 지역균형발전, 국가산업 연계, 노후·안전성 개선에 맞춰 사업의 필요성 등을 설명했다.

강원특별자치도가 건의한 도내 철도망은 총 10개 노선 583.2km, 사업비 13조 28억 원 규모다.

일반철도는 춘원선, 평창정선선, 태백영동선, 경원선 등 7개 노선 491.2km로 총 12조 5312억 원이 들어간다.

광역철도는 GTX-B 춘천연장, GTX-D 원주 신설, 경의중앙선 등 3개 노선 92km로 총 4716억 원 규모이며 국토교통부 비공개 방침에 따라 GTX-D 연장 사업비는 제외했다.

강원특별자치도는 제5차 국가철도망 계획 확정 전 마지막 의견수렴 절차인 만큼 신원철 경제부지사가 직접 현장에서 발표에 나서는 등 총력 대응을 펼쳤다.

아울러 강원특별자치도는 국토교통부가 13일까지 진행한 국민 사전 설문조사에서 도내 노선의 필요성을 강조하고자 많은 도민의 참여를 당부했다.

설문은 국토교통부 누리집, 통합앱 코레일+, 주요 철도역 QR코드를 통해 참여할 수 있었으며 이날 행사는 국토교통부 유튜브 채널로 생중계됐다.

신원철 강원특별자치도 경제부지사는 "제5차 국가철도망 구축계획은 강원의 향후 10년 교통 지도를 결정하는 계획"이라며 "강원권 사업이 최종 반영되도록 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.