나주시 "반도체는 광주, 전력·인재는 나주"…첨단산업 배후거점 역할 간담회 개최

▲나주시는 지난 12일 시청 이화실에서 윤병태 시장과 시의회, 대학, 공공기관, 교육기관, 기업 관계자 등 18명이 참석한 가운데 '호남권 반도체 클러스터 조성과 배후기지 나주의 역할 간담회'를 개최했다.2026.11.12.ⓒ나주시

전남광주 나주시가 광주의 반도체 생산시설(팹)과 해남 AI 데이터센터를 연결하는 핵심 전력·에너지산업 배후거점 육성에 본격 나섰다.

나주시에 12일 시청 이화실에서 윤병태 시장과 시의회, 대학, 공공기관, 교육기관, 기업 관계자 등 18명이 참석한 가운데 '호남권 반도체 클러스터 조성과 배후기지 나주의 역할 간담회'를 개최했다.

이번 간담회는 호남권 반도체 클러스터 조성에 대응해 나주의 전력·에너지산업 기반과 연구개발 역량을 반도체·AI 산업에 연계하고, 산업 육성과 인재양성, 정주환경을 아우르는 종합적인 배후기지 전략을 마련하기 위해 추진됐다.

특히 광주의 반도체 생산시설과 해남 AI 데이터센터에 필요한 전력·에너지 기술을 공급하는 산업 기반을 구축하고, 지역기업의 기술 경쟁력 강화와 신규 투자 유치 방안을 중점적으로 논의했다.

윤병태 나주시장은 "호남권 반도체 클러스터 조성은 지역의 산업 지형을 바꿀 중요한 기회"라며 "한전과 켄텍, 에너지밸리를 중심으로 축적한 에너지산업 기반을 반도체와 AI 등 첨단산업에 연계해 미래 성장동력으로 발전시켜야 한다"고 강조했다.

이어 강상구 부시장 주재로 진행된 토론에서는 전력기자재 공급망 강화와 기술 실증, 전문인력 양성, 기업지원 및 정주여건 개선 등 분야별 협력 방안이 제시됐다.

산업 분야에서는 반도체 생산시설과 AI 데이터센터 운영에 필요한 직류(DC) 전원설비와 변압기, 배전반 등 핵심 전력기자재를 중심으로 지역기업의 기술 경쟁력을 높이는 방안이 논의됐다.

기존 배전기자재 중심의 소재·부품·장비 특화단지 구상을 반도체와 데이터센터 분야까지 확대하고, 관련 기업 유치와 기술개발, 실증 및 사업화를 연계하는 산업 생태계를 구축해야 한다는 의견도 나왔다.

▲나주시는 12일 시청 이화실에서 윤병태 시장과 시의회, 대학, 공공기관, 교육기관, 기업 관계자 등 18명이 참석한 가운데 '호남권 반도체 클러스터 조성과 배후기지 나주의 역할 간담회'에서 인사말을 하고 있다.2026.11.12.ⓒ나주시

특히 켄텍의 전력반도체 연구 역량과 신뢰성 평가 기반을 활용해 지역기업의 기술개발부터 시험·인증, 실증, 사업화와 판로 개척까지 지원하는 통합체계 마련 필요성이 강조됐다.

이번 간담회에서 주목할 부분은 나주시가 반도체 생산시설의 직접 유치보다 전력·에너지 기술을 공급하는 배후산업 육성에 무게를 뒀다는 점에서 광주의 반도체 생산시설과 해남의 AI 데이터센터가 필요로 하는 전력기자재와 에너지관리 기술을 지역기업의 새로운 시장으로 연결하겠다는 전략이다.

다만 이러한 게획이 실질적인 산업 성장으로 이어지기 위해서는 지역기업의 기술 검증과 공급망 진입을 지원할 실증 기반을 확보하고, 전문인력 양성과 기업 유치를 연계하는 구체적인 실행계획이 뒷받침돼야 할 것으로 보인다.

전문인력 양성 분야에서는 에너지밸리산학융합원과 전남광주통합특별시교육청, 한국폴리텍대학, 나주공고 등 관계기관이 협력해 반도체·에너지 융합교육과 기업 맞춤형 현장실습을 확대하는 방안이 논의됐다.

에너지밸리산학융합원은 초광역 성장엔진 인재육성사업을 기반으로 산업현장에서 필요한 융합형 전문인력을 양성하고, 대학과 공공기관, 기업이 참여하는 산학연 협력체계 강화 필요성을 제시했다.

구체적으로 2027년 나주공고 에너지 분야 협약형 특성화고 운영과 2028년 나주상고 신산업·신기술 관련 학과 개편, 한국폴리텍대학 전력기술교육원의 반도체 설비 교육과정 개편 및 반도체 실습관인 '미니팹' 구축 협력 등이 주요 과제로 다뤄졌다.

또한 대규모 반도체 산업단지 조성에 따른 전문인력 수요 증가와 대기업 중심의 인력 집중 가능성에 대비해 지역 중소기업의 인력 확보와 고용 안정을 지원해야 한다는 의견도 제기됐다.

청년 인재의 지역 정착을 위한 생활 기반 확충도 주요 현안으로 논의됐으며, 나주 국제학교 설립 추진과 지역 대학을 연계한 '빛가람 시민대학' 운영, 청년 취업자 대상 주거 지원과 취업장려금, 문화바우처 등 정주여건 개선 방안이 제시됐다.

나주시는 이날 논의된 내용을 토대로 산학연과 공공기관, 교육기관, 기업 간 협력체계를 강화하고 전남광주통합특별시 및 중앙정부와 연계한 구체적인 협력사업을 발굴할 계획이다.

이를 통해 광주의 반도체 산업과 해남의 AI 데이터센터, 나주의 전력·에너지산업을 연결하는 초광역 첨단산업 생태계를 구축하고 지역기업의 성장과 신규 투자, 양질의 일자리 창출을 추진한다는 방침이다.

윤병태 나주시장은 "호남권 반도체 클러스터가 성공하기 위해서는 안정적인 전력·에너지 공급망과 소부장 기업, 전문인력과 정주 기반이 함께 갖춰져야 한다"며 "관계기관과 긴밀히 협력해 나주가 호남권 첨단산업의 핵심 배후거점으로 성장하고, 그 성과가 지역기업 발전과 청년 일자리 창출, 지역경제 활성화로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.