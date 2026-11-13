고령군, 지역복지 협력체계 강화...치매 조기발견부터 복지 사각지대 해소까지

▲고령군지역사회보장협의체가 13일 군청 우륵실에서 실무협의체 위원과 담당 공무원 등 20명이 참석한 가운데 '제12기 1차 실무협의체 회의'를 개최하고 있다ⓒ고령군

경북 고령군이 지역사회 복지안전망 강화에 나섰다.

이를위해 지역사회보장협의체를 중심으로 중장기 복지정책을 점검하고, 치매안심센터와 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 간 협력체계를 구축하는 등 복지 사각지대 해소와 어르신 돌봄 강화에 힘을 쏟고 있다.

특히 복지 수요가 다양해지고 고령화에 따른 돌봄 부담이 커지는 가운데 행정기관과 민간 복지기관의 협력을 통해 도움이 필요한 주민을 조기에 발견하고 적절한 서비스를 연결하는 지역 중심의 통합돌봄 체계 구축에 관심이 모아지고 있다.

고령군지역사회보장협의체는 13일 군청 우륵실에서 실무협의체 위원과 담당 공무원 등 20명이 참석한 가운데 '제12기 1차 실무협의체 회의'를 개최했다.

이번 회의에서는 실무협의체 임원 선출을 비롯해 2026년도 추진 사업 현황을 공유하고, 제6기 지역사회보장계획에 따른 2027년도 연차별 시행계획 수립 방향을 논의했다.

주요 업무보고에서는 '함께모아 행복금고' 모금 현황과 저소득가구 생계비·의료비 지원, 주거환경 개선사업 추진 상황 등을 공유했다. 아울러 2027년 연차별 시행계획 수립을 위한 세부사업을 점검하고 실무분과별 활성화 방안도 논의했다.

특히 연말 집중모금 기간을 앞두고 경북사회복지공동모금회와 협약해 추진하는 고령군 '함께모아 행복금고' 사업의 적극적인 홍보와 모금 참여를 당부했다. 지역 내 취약계층을 위한 민관 협력형 복지재원 마련에 지역사회의 관심과 참여를 끌어내기 위한 것이다.

이날 신임 실무협의체 위원장으로 선출된 지영배 고령지역자활센터장은 제10기와 제11기 실무협의체를 이끌며 4년간 지역 복지 증진에 헌신한 이운식 전 위원장에게 감사의 뜻을 전했다.

지영배 신임 위원장은 "앞으로 고령군의 복지 발전을 위해 적극적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

▲고령군치매안심센터가 지역 어르신들의 건강한 노후와 치매 걱정 없는 지역사회를 만들기 위해 사회복지법인 수경재단(노인맞춤돌봄서비스)과 업무협약을 체결하고 있다ⓒ고령군

어르신 돌봄 분야에서도 기관 간 협력체계가 마련됐다.

고령군치매안심센터는 사회복지법인 수경재단의 노인맞춤돌봄서비스와 연계해 치매 고위험군과 치매 의심 어르신을 조기에 발견하고 필요한 서비스를 신속하게 제공하기 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 일상적으로 어르신들과 접촉하는 노인맞춤돌봄서비스 수행인력과 치매 전문기관인 치매안심센터의 협력을 통해 돌봄 과정에서 발생할 수 있는 사각지대를 줄이기 위해 추진됐다.

협약에 따라 양 기관은 치매 고위험군 및 치매 의심 어르신 발굴과 정보 공유, 치매선별검사와 사례관리 등 전문서비스 연계, 노인맞춤돌봄서비스 대상자의 치매 관리와 돌봄 지원, 치매예방교육 및 인식개선 활동 등을 함께 추진한다.

특히 노인맞춤돌봄서비스 수행인력이 현장에서 어르신들의 인지기능 변화나 치매 의심 증상을 조기에 파악하면 치매안심센터의 상담과 검사, 사례관리로 신속하게 연결할 수 있다는 점에서 실질적인 돌봄 효과가 기대된다.

이는 치매 진단 이후의 관리뿐 아니라 의심 단계부터 조기 발견과 예방에 집중하고, 어르신들이 익숙한 생활공간에서 건강한 노후를 이어갈 수 있도록 지원한다는 점에서 의미가 있다.

고령군치매안심센터 관계자는 "이번 협약을 통해 지역 어르신들의 치매를 조기에 발견하고 필요한 돌봄서비스를 적기에 제공할 수 있는 협력 기반을 마련했다"며, "앞으로도 지역 내 유관기관과 긴밀히 협력해 어르신들이 살던 곳에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

고령군의 이번 움직임은 지역 복지정책을 함께 설계하는 민관 협력과 현장에서 위기 가구를 발굴하는 실질적인 돌봄 연계를 동시에 강화했다는 데 의미가 있다.

복지 사각지대 해소는 행정기관만의 노력으로 완성되기 어렵다. 지역 복지기관과 현장 종사자, 주민이 함께 참여하고 필요한 자원을 적기에 연결하는 촘촘한 협력망이 중요하다. 고령군이 추진하는 민관 협력 중심의 복지안전망이 지역 주민의 삶의 질을 높이는 실질적인 변화로 이어질지 기대된다.