"국립미술관 후보지 검토"…신영재 홍천군수, 문체부 1차관 면담

신영재 홍천군수가 13일 문화체육관광부 제1차관을 만나 국립 지역 거점 미술관 후보지로 홍천군을 검토하고 홍천문화예술회관 공연 환경 및 안전시설 개선을 위한 2027년도 국비 7억 원을 지원해 달라고 건의했다.

이번 면담은 지역 간 문화 향유 격차를 해소하고 홍천군민이 일상에서 수준 높은 문화예술을 안전하게 누리도록 문화 기반 시설 확충에 대한 정부 지원을 끌어내기 위해 마련했다.

▲문화체육관광부 제1차관 면담하는 신영재 홍천군수. ⓒ홍천군

홍천군은 먼저 화촌면 굴운리 일원을 국립 지역 거점 미술관 후보지로 제안했다.

연면적 1만 5000~2만㎡ 규모에 전시, 작품·자료 연구, 교육, 지역 교류, 수장·보존 기능을 갖춘 미술관을 조성해 강원권 문화 향유 거점으로 육성한다는 구상이다.

홍천군은 서울양양고속도로와 중앙고속도로, 용문~홍천 철도 등 광역 교통망을 통한 수도권 접근성과 영서·영동을 잇는 지리적 여건을 핵심 강점으로 내세웠다.

이를 바탕으로 수도권에 집중된 문화 수요를 분산하고 강원권 주민의 문화예술 접근성을 높일 수 있다는 점을 설명했다.

아울러 홍천군의 자연·생태·농촌 자원과 지역공동체를 전시·교육·창작 활동에 접목해 기존 도심형 미술관과 차별화하는 방향을 제시했다.

신영재 군수는 이와 함께 홍천문화예술회관 대공연장의 노후 그랜드 피아노 교체와 무대 방화막 설치를 위한 국비 지원을 요청했다.

2027년 추진을 목표로 하는 이 사업에는 총사업비 10억 원(국비 7억 원·군비 3억 원)이 들어가며 그랜드 피아노 교체와 무대 방화막 설치에 각각 5억 원을 투입한다.

홍천문화예술회관의 그랜드 피아노는 1995년 개관 당시부터 사용해 장기간 사용에 따른 노후화와 음향 품질 저하로 전문 공연 유치에 어려움을 겪어왔다.

홍천군은 피아노를 교체해 공연 완성도를 높이고 홍천군민에게 양질의 공연을 선보일 여건을 마련하기로 했다.

또 총 497석 규모의 대공연장에 무대 방화막을 설치해 화재 안전성을 강화하기로 했다.

홍천군은 공연법에 따른 안전기준에 대응하고 공연장 안전시설을 보강해 관람객과 공연 관계자가 안심하고 이용하는 공연 환경을 조성할 계획이다.

신영재 홍천군수는 "문화 기반 시설 확충은 홍천군민의 문화 향유 기회를 넓히고 지역의 지속 가능한 발전을 뒷받침하는 중요한 과제"라며 "국립 지역 거점 미술관 후보지 검토와 홍천문화예술회관 공연 환경 개선 사업에 문화체육관광부가 적극적인 관심과 지원을 보내주길 바란다"고 말했다.