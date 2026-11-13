한전, 1~3분기 연속 흑자에도 영업이익 43% 급감…부채 210조 육박

▲한국전력공사 전경ⓒ

한국전력(사장 김동철)이 올해 3분기까지 6조 5569억 원의 영업이익을 기록하며 13분기 연속 흑자 기조를 이어갔다.

13일 한전이 발표한 2026년 3분기 누적 결산실적에 따르면 연결 기준 매출액은 73조 1691억 원, 영업비용은 66조 6122억 원, 영업이익은 6조 5569억 원으로 집계됐다.

매출액은 전년 동기 대비 5774억 원(0.8%) 감소한 반면 영업비용은 4조 4071억 원(7.1%) 증가했다. 이에 따라 영업이익은 4조 9845억 원 줄었으며, 당기순이익도 3조 6324억 원으로 50.4% 감소했다.

실적 악화의 주요 원인은 국제 연료가격 상승에 따른 발전비용 증가다.

지난 2월 말 중동 전쟁 이후 상승한 연료가격이 3분기부터 본격 반영되면서 발전자회사 연료비는 전년보다 2조 2007억 원(14.8%) 증가한 17조 267억 원을 기록했다.

민간발전사로부터 전력을 구매하는 데 들어간 비용도 27조 5097억 원으로 9034억 원(3.4%) 늘었다.

유연탄 가격은 톤당 105달러에서 130.7달러로 24.5% 상승했으며, 액화천연가스(LNG) 가격 상승과 신재생에너지 공급인증서(REC) 비용 증가도 수익성 악화에 영향을 미쳤다.

반면 전기판매수익은 69조 4710억 원으로 전년 동기보다 1조 1606억 원 감소했다. 전력 판매량이 1.1% 줄고 판매단가도 0.4% 하락한 영향이다.

한전의 이번 실적은 국제 에너지가격 변동에 따른 재무구조의 취약성이 여전하다는 점을 보여준다.

특히 AI 데이터센터와 첨단산업 육성을 위한 국가 전력망 확충에 대규모 투자가 필요한 만큼, 재무 건전성 회복과 필수 전력 인프라 투자 재원 확보를 병행해야 하는 과제가 더욱 커질 것으로 보인다.

한전은 어려운 경영 여건 속에서도 비상경영체계 강화를 통해 올해 3분기까지 총 1조 9000억 원의 재무개선 실적을 달성했다고 밝혔다.

구체적으로 전력계통 운영 개선과 예산 절감 등을 통해 1조 원의 비용을 줄였으며, 영업제도 개선으로 3000억 원의 수익을 확대했다. 사업 우선순위 조정 등 투자 효율화를 통해서도 6000억 원을 절감했다.

이 같은 자구노력에도 누적 부채 부담은 여전히 막대한 수준이며, 올해 3분기 말 연결 기준 부채는 209조 6000억 원으로 지난해 말 205조 6000억 원보다 4조 원 증가했다. 차입금 역시 129조 8000억 원에서 132조 8000억 원으로 늘었다.

한전는 별도 재무제표 기준 영업이익은 2조 238억 원으로 전년 동기 대비 63.4% 감소했다며, 국제 연료가격 상승세가 장기화할 가능성에 대비해 원가 절감과 수익성 중심의 비상경영체계를 지속하고, 정부의 전력시장 안정화 정책에도 적극 협력할 방침이다.

아울러 재무개선 노력을 바탕으로 AI 데이터센터와 반도체 등 첨단산업 육성에 필요한 국가 전력망을 적기에 확충하고, 전력설비 운영 효율화를 통해 안정적인 전력공급 체계를 구축한다는 계획이다.