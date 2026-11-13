고령군, 여성장애인 자립 지원부터 미래 인재 육성까지...지역 성장 기반 강화

▲경북지체장애인협회 고령군지회가 13일 오전 가얏고마을 문화관에서 관내 여성장애인 회원과 임직원 등 140여 명이 참석한 가운데 '2026년 여성장애인 자립실천대회'를 개최하고 있다ⓒ고령군

경북 고령군이 여성장애인의 자립과 사회참여 확대, 지역 학생들의 교육 경쟁력 강화를 위한 지원에 힘을 쏟고 있다.

사회적 배려가 필요한 여성장애인에게는 역량 강화와 자립의 기회를 제공하고, 학생과 학부모에게는 변화하는 대입 환경에 대응할 수 있는 교육정보를 제공하는 등 모든 세대가 지역사회에서 자신의 가능성을 펼칠 수 있는 기반 마련에 나섰다.

경북지체장애인협회 고령군지회(지회장 김영옥)는 13일 오전 가얏고마을 문화관에서 관내 여성장애인 회원과 임직원 등 140여 명이 참석한 가운데 '2026년 여성장애인 자립실천대회'를 개최했다.

이번 행사는 여성장애인의 역량 강화와 사회참여 확대를 위해 한 해 동안 추진한 사업의 성과를 공유하고 회원 간 화합과 소통을 다지기 위해 마련됐다.

이날 행사는 연간 사업보고와 성과 영상물 시청으로 시작됐다. 참석자들은 그동안 진행된 다양한 사업과 활동을 돌아보며 성과를 함께 나누고, 여성장애인의 자립을 위한 지속적인 노력의 필요성을 되새겼다.

특히 이번 대회는 여성장애인들이 단순한 복지서비스 수혜자를 넘어 자신의 삶을 주도하고 지역사회의 당당한 구성원으로 참여하는 주체라는 점을 확인하는 자리라는 데 의미를 더했다.

김영옥 지회장은 "이번 자립실천대회를 통해 여성장애인들의 그동안의 활동과 성과를 함께 나누고 서로 격려하는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"며, "여성장애인들의 실질적인 자립과 사회참여가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

▲(사)고령군교육발전위원회가 지난 12일 대가야문화누리 가야금홀에서 관내 학생과 학부모를 대상으로 입시전략 설명회를 개최하고 있다ⓒ고령군

교육 분야에서도 지역 학생들의 미래를 위한 지원이 이어졌다.

(사)고령군교육발전위원회(이사장 성현덕)는 지난 12일 대가야문화누리 가야금홀에서 관내 학생과 학부모를 대상으로 입시전략 설명회를 개최해 호응을 얻었다.

이번 설명회는 급변하는 대학입시 환경과 복잡해지는 입시제도에 대한 학부모들의 이해를 높이고, 자녀의 진로와 진학 방향을 설정하는 데 실질적인 도움을 주기 위해 마련됐다.

이날 외부 입시전문가가 초빙돼 변화하는 대입제도와 주요 입시정보, 시기별 학습전략 등 진학 준비에 필요한 핵심 내용을 전달했다. 참석자들은 전문가의 설명을 통해 달라지는 입시 환경에 대응하기 위한 정보를 공유하고 자녀의 진로 설계 방향을 살펴봤다.

특히 고령군은 이번 설명회에서 새롭게 운영될 대가야교육원의 방향과 주요 교육과정도 소개했다.

지역 학생들의 학습 역량과 진학 경쟁력을 높이기 위한 교육 지원 방향을 제시했다는 점에서 주목된다. 지역 내에서도 양질의 교육 기회를 제공하고 학생들이 자신의 진로와 적성에 맞춰 성장할 수 있도록 교육 기반을 강화하겠다는 취지다.

고령군 관계자는 "이번 설명회가 학부모들이 변화하는 입시 환경을 이해하고 자녀의 미래를 준비하는 데 도움이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 대가야교육원의 내실 있는 운영과 다양한 교육 프로그램을 통해 지역 학생들이 꿈을 키우고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

두 행사는 장애인 복지와 교육이라는 서로 다른 영역에서 추진됐지만, 지역 구성원 개개인이 자신의 가능성을 발견하고 역량을 키울 수 있도록 지원한다는 공통점을 갖는다.

여성장애인의 자립을 위한 사회적 기반 마련과 학생들의 미래를 위한 교육 투자는 결국 지역의 지속 가능한 발전으로 이어지며, 고령군은 복지와 교육을 아우르는 지원을 통해 누구나 소외되지 않고 성장할 수 있는 지역공동체를 만들어갈 예정이다.