정의당 "파도 파도 비리 뿐…유홍준 전 중앙박물관장, 엄벌해야"

유홍준 전 국립중앙박물관장에 대해 잇단 비위 의혹이 제기되고 있는 가운데, 정의당이 유 전 관장에 대한 정부 차원의 조사와 엄벌을 촉구했다.

정의당은 13일 정재환 당 대변인 논평을 통해 "유 전 관장의 비위행위가 연일 밝혀지고 있다. 파도 파도 비리 뿐"이라며 "개인 소장품을 문화재로 둔갑하여 내놓는 것도 모자라 문화재청장 시절 부인 명의의 집 담장을 문화재로 등록했다는 사실도 밝혀졌다"고 지적했다.

또 "유 전 관장이 군립부여미술관 건립에도 영향을 미쳤던 것으로 밝혀졌다"며 "미술관 건립은 좌초됐지만 자신의, 혹은 타인의 소장품을 사실상 '대리구매' 요청하는 등 아연실색할 사실들이 드러났다"고 덧붙였다.

정의당은 유 전 관장이 "중요한 역사적 유물, 국가가 지켜야 할 유산을 관리하기 위해 부여된 공적 권한을 마음대로 사유화"했다며 "역사적 유물을 지키라고 했더니 사적 유물만 지켰다"고 주장했다.

정의당은 "정부가 유 전 관장의 밝혀진 비위행위를 포함해 문화재청장 시절 행위들에 대해서도 엄중히 조사하길 바란다. 국가유산으로 지정될 경우 각종 재정적 지원을 받게 된다. 부정한 절차로 이뤄진 조치가 있다면 환수해야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "검찰 고발을 통해 엄벌해야 할 것"이라며 "정부는 이번 일을 계기로 문화유산 행정에 뿌리 내린 부정부패에 본보기를 보이기 바란다"고 촉구했다.