"전주 핵심사업 예산 반영해 달라"…조지훈 시장 국회서 지원 건의

조지훈 전북 전주시장이 2027년도 국가예산 확보와 지역 현안 해결을 위해 국회를 찾았다.
13일 전주시에 따르면 조 시장은 이날 이광재 국회 예산결산특별위원장, 정태호 예결위 여당 간사, 한병도 더불어민주당 원내대표 등을 만나 주요 사업에 대한 지원을 요청했다.
조 시장은 국립중앙도서관 문화예술특화 분관 건립과 피지컬 AI 풀스택 종합지원체계 구축, 전주그림책도서전, 한국 AI 영화·영상 실증복합단지 조성, 대한민국 무형유산 축전 등 5개 사업의 예산 반영을 건의했다.
또 한병도 원내대표와 김의겸 민주당 의원 등에게 비수도권 특례시 지정 기준 완화와 지방우대지수 제도 개선을 요청하고, 전라선 고속화사업과 보통교부세 산정 방식 유지 등에 대한 협조도 구했다.
전주시는 국회 예산안 확정까지 관계부처 및 정치권과 협의를 이어갈 방침이다.
한편 국회 예결위는 오는 16일부터 예산안조정소위원회를 열어 예산 증감액을 심사한다. 내년도 예산안의 법정 처리 시한은 12월 2일이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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