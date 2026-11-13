"전주 핵심사업 예산 반영해 달라"…조지훈 시장 국회서 지원 건의

▲조지훈 전주시장(왼쪽)이 13일 국회에서 이광재 국회 예산결산특별위원장과 만나 전주시 주요 사업의 국가예산 반영을 건의하고 있다 ⓒ전주시

조지훈 전북 전주시장이 2027년도 국가예산 확보와 지역 현안 해결을 위해 국회를 찾았다.

13일 전주시에 따르면 조 시장은 이날 이광재 국회 예산결산특별위원장, 정태호 예결위 여당 간사, 한병도 더불어민주당 원내대표 등을 만나 주요 사업에 대한 지원을 요청했다.

조 시장은 국립중앙도서관 문화예술특화 분관 건립과 피지컬 AI 풀스택 종합지원체계 구축, 전주그림책도서전, 한국 AI 영화·영상 실증복합단지 조성, 대한민국 무형유산 축전 등 5개 사업의 예산 반영을 건의했다.

▲조 시장이 2027년도 국가예산 확보를 위해 국회를 방문해 관련 자료를 살펴보고 있다. ⓒ전주시

또 한병도 원내대표와 김의겸 민주당 의원 등에게 비수도권 특례시 지정 기준 완화와 지방우대지수 제도 개선을 요청하고, 전라선 고속화사업과 보통교부세 산정 방식 유지 등에 대한 협조도 구했다.

전주시는 국회 예산안 확정까지 관계부처 및 정치권과 협의를 이어갈 방침이다.

한편 국회 예결위는 오는 16일부터 예산안조정소위원회를 열어 예산 증감액을 심사한다. 내년도 예산안의 법정 처리 시한은 12월 2일이다.