김형동 의원, ‘AI 시대 고전번역의 모색’ 학술대회 개최 … 전통 인문학의 미래 논의

국민의힘 김형동 국회의원(경북 안동·예천)이 인공지능(AI) 시대를 맞아 전통 인문학의 가치를 재조명하고, 고전번역과 AI 기술의 융합을 통한 새로운 연구 방향을 모색하는 자리를 마련했다.

김 의원은 13일 오후 2시 국회의원회관에서 ‘AI 시대 고전번역의 모색’을 주제로 학술대회를 개최했다. 이번 행사는 김 의원이 주최하고 사단법인 전통문화연구회가 주관했으며, 한국고전번역원이 후원했다.

이번 학술대회는 AI 기술의 급속한 발전으로 고전번역과 한문학 연구 분야에서도 새로운 접근 방식과 연구 방법론이 요구됨에 따라 마련됐다. 그동안 축적된 전통 한문학과 고전번역학의 성과를 되짚고, AI 기술을 활용한 연구의 발전 가능성과 향후 과제를 논의하는 데 초점을 맞췄다.

이날 기조발표는 전통문화연구회 회장인 김현 동국대학교 석좌교수가 맡아 ‘AI 시대에 고전을 공부하는 이유’를 주제로 발표했다. 김 교수는 인공지능 기술이 발전하는 시대에도 고전 연구가 갖는 의미와 전통 인문학의 역할을 조명했다.

이어진 주제발표에서는 AI를 활용한 고전번역의 실질적인 적용 방안과 전문인력 양성, 데이터 구축 등 다양한 분야의 연구 성과와 과제가 다뤄졌다. 주요 발표 주제는 ‘AI 시대 한문번역에서 표점 및 현토의 예시’, ‘AI 고전번역학 전문과정의 설계와 실천’, ‘동양고전 AI 전문 데이터 구축 및 서비스 연구 성과’, ‘전통문화 산업과 동양

고전 연구의 접점’, ‘지역, 전통, 정체성을 기록하는 AI’ 등이다.

특히 한문 원전의 해석과 번역에 AI 기술을 접목하는 방안을 비롯해 고전번역 전문인력 양성, 동양고전 데이터의 체계적인 구축과 활용 등 전통 인문학과 첨단기술의 융합 가능성이 주요 논의 과제로 제시됐다.

또한 지역의 역사와 전통, 문화적 정체성을 기록하고 보존하는 과정에서 AI 기술을 활용하는 방안도 논의돼 고전 연구의 영역을 문화산업과 지역문화 기록 분야로 확장할 수 있는 가능성을 살폈다.

김형동 의원은 “AI 시대에도 고전번역과 한문학 연구의 가치는 결코 줄어들지 않는다”며 “이번 학술대회가 AI 시대 고전번역의 새로운 방향을 함께 모색하는 뜻깊은 출발점이 되길 바란다”고 밝혔다.

이어 “전통 인문학이 오랜 시간 축적해 온 성과가 AI 기술과 만나 고전번역 연구를 한 단계 더 발전시키는 계기가 되길 기대한다”며 “학술대회에서 제시된 소중한 의견들이 관련 정책과 제도를 발전시키는 밑거름이 될 수 있도록 국회 차원에서도 지속적인 관심을 갖고 챙기겠다”고 강조했다.