4평 채소가게서 '122억 온누리 상품권깡' 의혹…부정 유통 확인 안돼

▲'온누리 상품권깡' 의혹이 불거졌던 전남광주통합특별시 북구 말바우시장 내 '말바우전통시장협동조합' 가게 모습 2026.11.13 ⓒ프레시안(강병석)

4평 채소가게에서 온누리상품권 122억 원이 결제돼 국정감사에서 이른바 '상품권깡' 의혹이 제기된 전남광주 '말바우전통시장협동조합'을 소상공인시장진흥공단이 조사한 결과, 부정 유통 혐의가 없는 것으로 확인됐다.

14일 <프레시안> 취재를 종합하면 중소기업벤처기업부 산하 소상공인시장진흥공단은 지난달 14일부터 10일간 해당 조합의 통장거래 내역, 세무 신고내역, 물류 내역을 제출받아 온누리상품권 거래내역 및 관련 장부·서류에 대한 전반적인 조사를 실시했다.

조사 결과 조합은 지난 4일 공단으로부터 '정상·종결'처리 처분을 받았다고 밝혔다.

앞서 논란은 지난달 7일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 김원이 더불어민주당 의원이 "광주 말바우시장 내 4~5평 규모 채소가게에서 122억 원의 온누리상품권이 결제됐다"며 상품권 부정 유통 의혹이 불거졌다.

의혹은 가게 매출이 1년만에 약 22배 급증하고 온누리상품권 비율이 대부분이었다는 점에서 더욱 불어났다.

실제로 해당 채소가게의 2023년 매출액은 5억 원이었지만 2024년에는 110억 원, 지난해는 128억 원으로 급증했으며, 온누리상품권 결제액이 전체 매출의 약 95%에 달했다.

조합은 해당 점포가 조합원들이 물품을 파는 공동판매장이며, 조합 매출에는 식당 등 300여 거래처에 식자재를 도매로 납품한 금액이 포함된다고 해명했다.

조합 관계자는 "조합원으로 등록된 거래업체가 300곳을 넘는다"며 "온누리상품권을 받는 식자재 도매업체가 드물던 때 식당이나 거래처에 상품권 결제를 안내하면서 거래가 늘었다"고 설명했다.

관계자는 이번 의혹으로 인한 억울한 심정과 매출 감소를 호소하며 전통시장 활성화를 위해 협동조합이 늘어나야 한다고 강조했다.

그는 "인건비와 식품비 단가가 치솟는 상황에 소상공인들이 함께 모여 열심히 하고 있는데 이번 일로 매출이 많이 줄었고 탈퇴한 조합원도 많다"며 "의혹이 사실처럼 돼버려 피해를 봤다"고 토로했다.

그러면서 "전통시장이 많이 어렵다. 대기업의 온라인 유통판매업체와 경쟁할 수 없는 구조에서 소상공인들이 모여서 함께하는 협동조합이 많이 생겨야한다"고 강조했다.