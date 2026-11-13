교사 1명이 최대 6개 학교 순회…백소련 강원도의원 "AI교육 앞서 전문교사 확보부터"

백소련 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례)이 12일 강원특별자치도교육청 교육국 행정사무감사에서 전국 최저 수준에 머문 강원지역 중학교 정보교사 배치율을 질타하며 전문교사 확보를 촉구했다.

백소련 의원이 공개한 자료에 따르면 도내 중학교 정보교사 배치율은 31%로 전국 평균 64.2%의 절반에도 미치지 못했다.

▲백소련 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·비례). ⓒ백소련 강원특별자치도의회 의원 SNS

백소련 의원은 "도교육청이 순회교사 지원 등을 포함해 94.5%의 학교에 수업을 지원하고 있다고 밝혔으나 정작 현장에서는 순회교사 1명이 최대 6개교를 맡는 등 파행 운영이 이어지고 있다"고 설명했다.

정보교사 1명당 담당 학교 수도 약 3개교로 전국 평균(1.3개교)의 두 배를 넘겼고 기간제·시간강사·타 교과 교사가 수업을 맡은 학교가 20개교, 수업 자체를 편성하지 않은 곳도 7개교에 달했다.

백소련 의원은 "교사 한 명이 여러 학교를 이동하며 수업하는 구조에서는 지속적인 지도가 어렵다"며 "순회 지원 실적만으로 교육 여건이 확보됐다고 평가해서는 안 된다"고 지적했다.

2027년 정보수업 시수 확대에 따른 교원 수급 문제도 도마 위에 올랐다.

백소련 의원에 따르면 내년 도내 공립 중학교의 주당 정보수업 시수는 887.3시간으로 올해보다 443.7시간 늘어나며 이를 전담하려면 약 49명의 교원이 추가로 필요한 실정이다.

백소련 의원은 "내년부터 수업이 대폭 늘어나는데 교사 확보가 뒷받침되지 않으면 결국 학교 현장과 학생들에게 부담이 돌아간다"며 정규 교원 확보와 순회교사 이동 부담 완화를 담은 중장기 배치계획 수립을 주문했다.

백소련 의원은 이어 "AI교육의 출발점은 첨단 기자재나 화려한 구호가 아니라 학생을 직접 가르칠 전문교사"라며 "정보교육 격차가 지역과 학교 간 교육격차로 이어지지 않도록 조속히 교원 수급 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.