태백시의회, 의정자문위원회 구성 "전문 지식·경험 적극 반영"

태백시의회(의장 고재창)는 13일 태백시의회에서 태백시의회 의정자문위원회 위원 위촉식 및 간담회를 개최했다.

이번 행사는 각 분야의 전문성과 풍부한 경험을 갖춘 전문가들을 의정자문위원으로 위촉해 전문적인 자문과 정책 제언을 듣고 내실 있는 의정활동을 추진하기 위해 마련했다.

▲태백시의회 의정자문위원회 위원 위촉식 및 간담회. ⓒ태백시의회

이날 간담회에서는 위원장 1명과 부위원장 2명을 호선으로 선출하고 위원회 운영 방향에 대한 심도 있는 논의를 진행했다.

의정자문위원회는 앞으로 의정활동에 필요한 정책 및 현안 자문과 연구, 각종 의안 및 주요 정책에 대한 전문적인 의견 제시 등을 통해 태백시의회의 정책 역량을 높이는 역할을 수행할 예정이다.

▲태백시의회 의정자문위원회 위원 위촉식 및 간담회. ⓒ태백시의회

태백시의회는 이번 의정자문위원회 구성을 계기로 다양한 분야의 전문가들과 지속해서 소통하고 지역 현안에 대한 폭넓은 의견을 수렴해 시민 삶에 실질적인 도움이 되는 의정활동을 펼칠 계획이다.

고재창 태백시의장은 "의정자문위원회가 다양한 분야의 전문적인 지식과 경험을 의정활동에 접목하는 소통과 협력의 창구가 되기를 기대한다"며 "위원들의 소중한 의견과 정책 제언을 적극적으로 반영해 시민에게 신뢰받는 의회를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.