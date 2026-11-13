강원도, 대한민국소통어워즈 'AI 브랜드 대상' 영예

강원특별자치도는 13일 서울 광화문 프레스센터 국제회의장에서 열린 제19회 대한민국소통어워즈에서 '2026 대한민국 AI 브랜드 대상' 수상 기관으로 선정됐다.

한국인터넷소통협회가 주최한 이번 평가는 디지털 소통 효과(50%)와 생성형 AI의 브랜드 인식·추천 분석(50%)을 종합한 국내 최초의 AI 브랜드 경쟁력 평가 지수(K-BCAI)를 바탕으로 전문가 평가와 최종 검증을 거쳐 이뤄졌다.

▲2026 대한민국 AI 브랜드 대상. ⓒ강원특별자치도

이번 시상식에는 현대자동차, 풀무원 등 국내 기업과 주요 지자체 및 공공기관이 이름을 올렸다.

강원특별자치도 역시 AI 시대의 브랜드 경쟁력을 확고히 인정받았다.

그동안 강원특별자치도는 방송, 옥외, 온라인 등 다양한 매체를 활용해 주요 정책과 지역 가치를 홍보하고 공식 SNS 채널과 '동트는 강원'을 통해 도정 소식 및 생활 정보를 효과적으로 전달해 왔다.

특히 정책 특성에 맞는 맞춤형 매체를 발굴하고 영상과 카드뉴스 등 다채로운 콘텐츠를 제작해 도정 인지도와 정보 접근성을 높이는 데 주력해 왔다.

김영호 강원특별자치도 대변인은 "이번 수상은 도의 정책과 지역 가치를 알리고 소통해 온 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 변화하는 미디어 환경에 발맞춰 도민에게 필요한 정보를 정확하고 효과적으로 전달하겠다"고 밝혔다.