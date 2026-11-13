삼성메디슨, 홍천공장 증축…초음파 진단기기 글로벌 생산기지 도약

삼성메디슨㈜ 홍천사업장 공장증축 준공식이 13일 홍천군 남면 사업장에서 열렸다.

이날 행사에는 우상호 강원특별자치도지사, 유상범 국회의원, 박길선 강원특별자치도의회 의장, 신영재 홍천군수 등 주요 인사와 관계자 50여 명이 참석해 준공을 축하하고 지역 의료기기 산업의 상생 발전을 다짐했다.

▲삼성메디슨㈜ 홍천사업장 공장증축 준공식. ⓒ강원특별자치도

이번 공사는 2025년 9월 착공해 올해 8월 완공했다.

총사업비 약 480억 원을 투입해 건축면적 1만 1523.56㎡ 규모로 증축했다.

▲삼성메디슨㈜ 홍천사업장 공장증축 준공식. ⓒ강원특별자치도

삼성메디슨은 이번 공장 증축을 통해 초음파 진단기기 생산 기반을 대폭 강화하고 늘어나는 글로벌 시장 수요에 적극 대응할 계획이다.

1985년 홍천에서 출발한 삼성메디슨은 2010년 삼성전자에 인수된 이후 세계 시장에서 경쟁력을 높여왔다.

▲삼성메디슨㈜ 홍천사업장 공장증축 준공식. ⓒ강원특별자치도

최근에는 인공지능 기반 진단보조 기능 고도화 등 기술 혁신을 이어가고 있다.

최근 3년 연속 매출 증가세를 기록 중이며 매출액의 16%를 연구개발비에 투자해 국내 의료기기 수출 실적 1위이자 도내 의료기기 수출액의 40%를 견인하고 있다.

▲삼성메디슨㈜ 홍천사업장 공장증축 준공식. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도 역시 AI 기반 디지털헬스케어 기술개발, 해외 진출 국제인증 지원 등 국책사업으로 기업 성장을 뒷받침해 전국 의료기기 수출 2위, 생산 3위의 성과를 기록 중이다.

우상호 강원특별자치도지사는 "글로벌 기업 삼성메디슨은 청년 일자리를 창출하고 지역경제 활성화에 기여하며 지역과 함께 성장해 온 대표 앵커기업"이라며 "앞으로도 삼성메디슨을 비롯한 지역 의료기기 기업의 성장을 힘껏 뒷받침하겠다"고 밝혔다.