열흘 만에 다시 국회 달려간 육동한 춘천시장…국비 확보 막판 고삐

육동한 춘천시장이 13일 이광재 국회 예산결산특별위원장과 정태호 더불어민주당 간사, 유상범 국민의힘 간사, 황명선·안도걸 예결위원 등을 잇달아 만나 지역 주요 현안사업의 국비 반영 방안을 집중 논의했다.

지난 3일 여야 국회의원들을 폭넓게 만난 데 이어 열흘 만에 다시 국회를 찾은 육동한 시장은 오는 16일 예산안조정소위 심사를 앞두고 예산 심사를 이끄는 핵심 인사들과 직접 협의하며 국비 확보에 막판 고삐를 죄었다.

▲이광재 국회 예산결산특별위원장 면담. ⓒ춘천시

육동한 시장은 이날 정부안에 반영되지 않았거나 당초 계획보다 적게 편성된 사업을 중심으로 국회 심의 과정에서 추가 예산을 반영해 달라고 요청했다.

주요 건의 사업은 춘천 다목적체육관 건립(10억 원), 인공지능 가상세포 실증지원 기반 구축(25억 원), 강원 바이오헬스 기술 상용화 촉진사업(19억 원) 등 총 9개 사업이다.

▲정태호 더불어민주당 국회 예산결산특별위원회 간사 면담. ⓒ춘천시

스포츠·문화 분야에서는 송암스포츠타운 일원에 다목적체육관과 세계태권도연맹 본부, 에어돔 등을 연계해 국제 스포츠대회와 대규모 문화·체육행사를 유치하는 강원권 대표 거점 구축 계획을 설명했다.

바이오 분야에서는 항체의약품 개발과 인공지능 기반 신약 연구, 체외진단의료기기 시험·평가 등 연구개발부터 실증, 사업화로 이어지는 산업 생태계 강화를 위한 국비 지원 필요성을 강조했다.

▲유상범 국민의힘 국회 예산결산특별위원회 간사 면담. ⓒ춘천시

이 밖에도 정부의 2027년도 예산안에 담긴 162조 원 규모의 미래대응기금 신설과 관련해 지자체가 자율적으로 쓸 수 있는 보통교부세가 감소할 수 있다는 지역사회 우려를 전하며 지방재정 안정성 확보를 위한 국회 차원의 관심을 당부했다.

육동한 춘천시장은 "춘천시의 미래 성장 기반을 다지는 핵심사업들이 국비 부족으로 차질을 빚어서는 안 된다"며 "국회 예산 심의가 중요한 단계에 접어든 만큼 여야를 가리지 않고 끝까지 협의해 필요한 예산이 반영되도록 살펴봐 달라"고 말했다.

춘천시는 앞으로 국회 예산안조정소위와 전체회의 등 남은 심의 일정에 맞춰 주요 현안사업의 국비 반영 상황을 점검하고 국회 협의를 이어갈 방침이다.