"시장이 질문하고 시민이 답하다"…원주시, 참좋은 지방자치 정책대회 '대상'

원주시는 13일 국회 사랑재 앞마당에서 열린 '2026 참좋은 지방자치 정책대회'에서 대상을 수상했다고 밝혔다.

참좋은지방정부협의회가 주최·주관한 이번 대회는 전국 지방정부의 우수 정책을 공유하고 지역혁신 성과를 확산하기 위해 열렸으며, 원주시를 포함한 19개 지방자치단체가 현장 정책 발표에 참여했다.

▲2026 참좋은 지방자치 정책대회. ⓒ원주시

이날 구자열 원주시장은 직접 발표자로 나서 '시민의 일상에서 시작해 시민주권시대로'를 주제로 새로운 시민참여 정책인 시민주권 반상회 '뜻모아'의 추진 성과와 발전 방향을 소개했다.

'뜻모아'는 '시장이 질문하고, 시민이 답하다'라는 구호 아래 시민이 직접 생활밀착형 의제를 선택하고 숙의와 토론을 거쳐 정책을 제안하는 참여 모델이다.

제1회 행사에는 시민 300여 명이 참여해 14개 의제를 중심으로 19개 숙의그룹을 운영했으며 총 21건의 공동 정책 제안을 도출했다.

원주시는 시민 제안에 대한 행정 검토와 결과 환류를 통해 시민 의견이 실제 정책으로 이어지도록 관리하고 있으며 향후 시민주권시대위원회를 출범해 시민참여를 시정 전반으로 확대할 계획이다.

구자열 원주시장은 "이번 수상은 시민의 목소리를 시정의 중심에 두고 시민과 함께 정책을 만들어 온 노력의 값진 성과"라며 "앞으로도 뜻모아를 시작으로 시민참여를 시정 전반에 확대해 시민의 뜻이 실제 정책으로 실현되는 시민주권시대를 열어가겠다"고 말했다.