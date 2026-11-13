손태식 포항시의원 “포항운하~영일대 잇는 수변 보행축 조성해야”

‘포항 리버·베이 워크’ 중장기 구상…관광과 지역상권 연계 강조

경북 포항시의회에서 포항운하와 동빈내항·죽도시장, 영일대해수욕장까지 연결하는 수변 보행축을 조성해 관광과 지역경제를 활성화해야 한다는 제안이 나왔다.

손태식 포항시의원(더불어민주당·장성동)은 13일 열린 제335회 포항시의회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 포항운하와 동빈내항을 시민과 관광객이 걷고 머무르며 즐길 수 있는 수변 명소로 발전시키기 위한 중장기 계획 수립을 촉구했다.

손 의원은 일본 오사카 도톤보리 운하 사례를 언급하며, “포항도 기존 수변공간을 활용해 관광과 상업, 휴식이 어우러지는 체류형 관광명소로 발전시켜야 한다”고 강조했다.

특히 “죽도시장 인근에서 포항운하와 동빈내항의 보행 동선이 자연스럽게 이어지지 않고, 시장과 내항 사이 도로로 인해 시민과 관광객이 수변공간을 이용하는 데 제약이 있다”고 지적했다.

이에 대한 개선 방안으로 교량 하부 연결데크와 수위 변화에 대응할 수 있는 부유식 데크 설치를 검토하고, 기존 선착장과 항만시설을 활용한 수변 테라스와 휴게시설 확충을 제안했다.

이울러 카페와 음식점 등의 옥외영업 활성화를 위한 관련 조례와 제도 정비도 주문했다.

이어 기존 포항운하와 동빈내항의 조명·데크·휴게시설을 지속적으로 정비하고, 장기적으로 포항운하에서 동빈내항을 거쳐 영일대해수욕장까지 이어지는 수변 보행축인 ‘포항 리버·베이 워크(River·Bay Walk)’를 조성하자는 구상도 제시했다.

손대 의원은 “당장 대규모 시설 개편을 추진하기보다 죽도시장 인근의 개선 가능한 구간부터 면밀히 검토하고 실현 가능한 과제를 단계적으로 추진해야 한다”며 “포항운하와 동빈내항이 시민에게는 일상의 쉼터로, 관광객에게는 다시 찾고 싶은 명소로 자리매김할 수 있도록 체계적인 중장기 계획을 마련해야 한다”고 말했다.