작년 전세보증금 6년 전보다 35% 올라…보증금 대출은 53%↑

지난달 전월세가 약 4년 만에 가장 큰 폭으로 상승한 것으로 나타났다.

금리가 오르는데 전월세 상승까지 맞물리면서 가계의 소비 여력을 제약하는 것으로 보이는 만큼 안정 대책이 필요하다는 주문이 나온다.

15일 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS)을 보면 지난달 전월세 소비자물가지수는 1년 전보다 1.4% 올랐다.

데이터처는 전국 약 1만1000가구의 전월세 가구를 대상으로 전월세 물가 상승률을 조사한다. 전월세 물가 상승률은 기존 계약과 신규 계약이 모두 포함된 평균적인 주거비 흐름을 나타낸다.

신규 계약의 가격만을 따져보는 일반적인 전월세 가격 상승률에 비해 실거래가 변화가 시차를 두고 반영되고, 실거래가보다 변동 폭이 작게 나타난다.

지난달 전월세 상승률은 2022년 12월(1.4%) 이후 가장 컸다.

전월세 상승률은 2023년 12월 -0.1%, 2024년 1월 -0.2%, 2024년 2월 -0.1% 등 마이너스에 머물렀다가 2024년 3월과 4월 0%를 기록했다. 그해 5월 0.1%로 올라선 뒤엔 최근까지 꾸준히 상향하는 흐름을 나타내고 있다.

올해만 보면 1∼3월 0.9%로 0%대에 머물렀다가 4∼6월 1.0%를 유지했다. 이후 7월 1.1%, 8월 1.2%, 9월 1.3%에 이어 4개월 연속 확대됐다.

전월세 상승률이 4개월 이상 연속으로 높아진 것은 2021년 1월(0.7%)∼2021년 5월(1.3%) 이후 처음이다. 시작 시기 기준(올해 7월)으로 보면 5년 6개월 만이다.

당시엔 2020년 7월 말 계약갱신청구권과 전월세 상한제를 골자로 하는 임대차법 개정안이 시행된 여파로 갱신 계약이 늘면서 전세 매물 잠김 현상이 발생하고, 이에 따라 전세가를 중심으로 크게 뛰었다.

전월세를 구분해서 보면 월세 물가 상승률은 1.5%로, 2013년 12월(1.5%) 이후 가장 컸다. 전세 자금 대출 규제 강화로 전세 매물 부족 등이 빚어지고, 이에 따라 전세의 월세화가 가속하면서 월세 물가가 뛴 것으로 보인다.

전세 물가 상승률은 1.4%로, 2023년 2월(1.6%) 이후 최고다.

지난달 전월세 상승률을 시도별로 보면 울산이 2.4%로 가장 컸고, 그다음이 서울(2.1%), 세종(1.6%) 순이었다. 이들 3개 도시만이 전국 평균보다 높았다.

특히 울산의 경우 올해 7월 전국에서 유일하게 전월세 상승률이 2%대(2.0%)를 기록하더니 4개월 연속 꾸준히 1위 자리를 지켰다. 울산은 신규 주택 공급 감소 등으로 물량 품귀 현상이 빚어지며 올해 들어 전월세 상승세가 확대된 것으로 파악됐다.

서울은 7월 1.7%, 8월 1.8%에서 9월 2.0%로 올라섰고 두 달째 2%대 상승세를 나타내며 울산의 뒤를 이었다.

세종의 전월세는 6월까지 0%대 상승률에 그쳤다가 7월부터 상승 속도가 빨라지고 있다. 세종은 공공기관 이전 등으로 주택 물량이 부족해질 것이라는 전망에 최근 전월세가 오르는 것으로 분석된다.

전월세 가구 상당수는 보증금을 마련하기 위해 금융기관 대출에 의존했을 것으로 보인다.

실제로 지난해 전세 가구의 평균 거주지 보증금은 2억1797만 원으로, 2019년(1억6162만 원)과 비교해 34.9% 늘었다.

전세 가구가 보증금 용도로 빌린 돈(담보·신용대출 합산)은 같은 기간 3033만 원에서 4639만 원으로 53.0% 증가했다. 보증금 상승률보다 대출 증가율이 18%포인트(p) 높다.

최근 같은 금리 상승기에 전월세 상승이 맞물리면서 무주택 전월세 가계의 부담이 늘어났을 것으로 보인다. 대출 이자 상환 부담이 가계의 소비 제약 요인으로 작용할 수 있는 것이다.

최근 경제 성장세에 비해 민간 소비 증가세는 더딘 가운데 민간 소비 회복이 앞으로 더욱 요원해질 것이란 전망이 나오는 대목이다.

한국개발연구원(KDI)은 '최근 반도체 호황과 유가 상승이 민간 소비에 미치는 영향'이라는 현안 분석 보고서에서 "최근 시장금리의 가파른 상승세, 비반도체 부문의 낮은 임금 상승률이 가계 소비 여력을 제약할 가능성이 있다"고 진단했다.

석병훈 이화여대 교수는 "(전월세 가격 상승은) 부동산 정책으로 빚어지는 만큼 부동산 정책으로 풀어야 한다"며 "소비 진작을 위해 소비 지원금을 지급하는 것은 맞지 않는 방식으로, 이 경우 물가는 더 오르고 재정은 낭비하는 부작용이 발생할 것"이라고 말했다.

전세보증금, 6년 전보다 무려 35% 올라…보증금 대출은 53%↑

최근 6년간 전세 보증금이 30% 넘게 오르고 보증금을 마련하기 위한 금융기관 대출은 50% 이상 늘었다.

올해 전세 보증금 오름세가 이어지는 가운데 대출 금리 상승과 대출 규제 강화가 겹치며 세입자들의 부담이 커질 것이란 우려가 나온다.

15일 국가데이터처의 가계금융복지조사 마이크로데이터를 분석한 결과, 2025년 기준 전세 거주 가구의 평균 보증금은 2억1797만 원으로 집계됐다. 마이크로데이터 온라인 분석이 가능한 가장 이른 시점인 2019년(1억6162만 원)과 비교하면 34.9%(5635만 원) 늘었다.

전세 가구의 평균 보증금은 매년 오르며 2023년 2억 원대에 올라섰다.

보증금 마련을 위한 금융부채는 더 빠르게 늘었다.

전세 가구의 보증금 마련 목적 금융부채(담보·신용대출 합산) 평균액은 2019년 3033만 원에서 2025년 4639만 원으로 53.0%(1606만 원) 증가했다. 보증금 상승률보다 18.1%포인트(p) 높은 수준이다.

이에 따라 전세보증금 대비 보증금 마련 목적 금융부채 비율도 2019년 18.8%에서 2025년 21.3%로 2.5%p 상승했다.

다만 최근엔 보증금 마련을 위한 부채의 증가세가 둔화했다.

2020년부터 2022년까지 매년 10%대 증가율을 보이다가 2023년 0.4%로 떨어졌고 2024년과 2025년에는 각각 2.1%, 1.0% 감소했다.

금리 인상기에 전세대출 이자 부담이 커진 데다가 한 때 역전세 현상까지 나타나면서 차입 수요가 위축됐을 가능성이 있다. 전세에서 월세나 반전세로 전환이 늘어난 점도 영향을 미쳤을 것으로 풀이된다.

앞으로 세입자 부담은 커질 것으로 보인다. 올해 전월세 가격이 상승하고 보증금 대출도 많이 늘어난 상태인데 대출 금리가 오르고 있다. 대출 규제 강화로 자금 조달 여건은 빠듯해졌다.

KB금융지주 경영연구소의 'KB주택시장 리뷰 2026년 10월호'에 따르면, 9월 전국 주택 전세가격은 전월보다 0.32% 상승해 8월(0.30%)보다 상승 폭이 확대됐다. 수도권은 0.56% 올랐고 서울과 경기는 각각 0.64%, 0.59% 상승했다.

연구소는 신규 입주물량 감소와 기존 세입자의 계약갱신요구권 사용 증가, 매매 수요의 임차 수요 전환 등이 전세가격 상승세를 이끌고 있다고 분석했다.

데이터처의 전월세 소비자물가지수도 지난달 1년 전보다 1.4% 상승해 2022년 12월 이후 가장 큰 상승 폭을 나타냈다.

전세자금대출 금리도 상승세다.

한국은행 통화금융통계에 따르면, 예금은행의 신규취급액 기준 전세자금대출 금리는 2025년 5월 연 3.70%까지 하락했다가 이후 상승세로 돌아서 올해 9월에는 4.57%를 기록했다.